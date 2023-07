20:15 Uhr, ProSieben, Nur ein kleiner Gefallen, Thriller

Die alleinerziehende Stephanie Smothers (Anna Kendrick) führt ein bescheidenes Leben. Als sie sich mit der eleganten und mysteriösen Emily (Blake Lively) anfreundet, ist sie hellauf begeistert und hilft ihr gerne mit einem kleinen Gefallen aus. Aber ist die Freundschaft wirklich so aufrichtig, wie sie erscheint? Als Emily plötzlich spurlos verschwindet, werden Geheimnisse aufgedeckt, die ein ganz neues Licht auf die Geschehnisse werfen.

20:15 Uhr, kabel eins, Zorn der Titanen, Antikfantasy

Zehn Jahre sind vergangen, seit Halbgott Perseus (Sam Worthington) den monströsen Kraken besiegt hat. Seitdem hat der tapfere Krieger seine Waffe niedergelegt und lebt mit seinem Sohn Helios als friedlicher Fischer. Die schwindende Götter-Verehrung des Volkes führt jedoch dazu, dass die Macht der Gottheiten zunehmend verfällt. Der von Göttervater Zeus (Liam Neeson) verbannte Hades (Ralph Fiennes) macht sich die Schwäche zu Nutze und entführt Zeus in die Unterwelt, um ihn dort als Preis für die eigene Unsterblichkeit dem monströsen Kronos zu opfern.

20:15 Uhr, RTL, Die Bachelorette, Kuppelsoap

20 gestandene und garantiert attraktive Single-Männer sind nach Thailand gereist, um sich von der Bachelorette den Kopf verdrehen zu lassen. Hier buhlen vermeintlich coole Kerle um eine heiß begehrte Frau und bekommen plötzlich butterweiche Knie, wenn SIE die Rosen vergibt. Wer kann das Herz der diesjährigen Bachelorette gewinnen?

20:15 Uhr, Das Erste, Die Mutprobe, Krimi

Die Familienrichterin Sabine (Elisabeth Lanz) kehrt anlässlich eines Klassentreffens in ihr Heimatdorf zurück. Sie will eigentlich noch am selben Abend wieder zurück nach Wien, da verschwindet die Tochter ihrer Jugendliebe Leonhardt (Heio von Stetten) spurlos. Leonhardt bittet sie, zu bleiben - wenn schon nicht ihm zuliebe, so doch wenigstens, um seine Frau moralisch zu unterstützen. Sabine willigt ein, doch der unverhofft lange Aufenthalt in der alten Heimat wird zu einer Reise in die eigene Vergangenheit, auf der sie sich ihrem schlimmsten Albtraum stellen muss.

20:15 Uhr, Sat.1, Die Pyramide - Die Sat.1 Kult-Show-Wochen, Quizshow

Spielen mit dem ganzen Körper. Jeweils ein Kandidat und eine prominente Persönlichkeit bilden ein Team. Sie müssen sich gegenseitig vorgegebene Begriffe erklären - mit Worten und Gesten. Vier Spieler-Promi-Duette treten jeweils in Duellen gegeneinander an, um die meisten Punkte zu sammeln und die Chance auf die Gewinn-Pyramide zu bekommen. Welches Duo landet die meisten Treffer und kann das meiste Geld einsammeln? Mit dabei sind Verona Pooth, Panagiota Petridou, Wotan Wilke Möhring und Ralf Schmitz.