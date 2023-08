20:15 Uhr, Das Erste, Schnitzel geht immer, Komödie

Erneut versuchen die beiden Freunde Günther Kuballa (Armin Rohde) und Wolfgang Krettek (Ludger Pistor) dem Schrecken der Langzeitarbeitslosigkeit zu entkommen. Dass ihr Plan, erst ein Fernsehquiz zu gewinnen und dann einen eigenen Laden zu eröffnen, mit zahlreichen Komplikationen verbunden ist, versteht sich von selbst. Doch das, was im Leben wirklich glücklich macht, kann den beiden niemand nehmen - Freundschaft, Mitgefühl und Miteinander.

20:15 Uhr, ZDF, James Bond 007 - Spectre, Agenten-Action

Terroranschläge erschüttern die Welt. In Mexiko kann James Bond (Daniel Craig) knapp einen Anschlag auf ein Stadion verhindern. In London sollen die Doppel-Null-Agenten abgeschafft werden. Menschen sind angeblich nicht mehr zeitgemäß im Kampf gegen Terror und Gefahr. Bond kommt unterdessen einer Organisation namens "Spectre" auf die Schliche, die mittels modernster Technik die Weltherrschaft an sich reißen will.

20:15 Uhr, RTL, Die Bachelorette, Kuppelshow

Die Männer bekommen tierisch niedliche Konkurrenz: Gemeinsam mit einem Buddy auf vier Pfoten müssen sie einen Agility-Parcour bewältigen, der es in sich hat. Wer kann Jenny mit Ehrgeiz und Feingefühl überzeugen? Auch die Romantik kommt nicht zu kurz: Beim abendlichen Einzeldate am paradiesischen Strand Thailands sprühen mit einem der Männer die ersten Funken und alle Zeichen stehen auf Gefühlsachterbahn.

20:15 Uhr, ProSieben, Was Männer wollen, Komödie

Als die Sportmanagerin Ali Davis (Taraji P. Henson) wieder einmal zu Gunsten eines Mannes von ihrem Chef übergangen wird, fällt sie in ein tiefes Loch. Nach dem Besuch bei einer Wahrsagerin und einem Schlag auf den Kopf steht das Glück jedoch auf ihrer Seite: Die ehrgeizige Businessfrau kann plötzlich die Gedanken von Männern lesen. Entschlossen, es ihrem Boss zu zeigen, macht sie sich ihre neue Fähigkeit zu Nutze.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Gottes Werk und Satans Kohle, Krimi

Ordensschwester Christa (Inka Friedrich), die sich um die Finanzen ihres Klosters kümmert, hat an der Börse Geld angelegt und dabei ein glückliches Händchen bewiesen: 1,5 Millionen Euro Spekulationsgewinne. Als die Äbtissin von der unglaublichen Summe erfährt, fordert sie, das Geld sofort wieder zurückzubringen. Doch das Geld ist weg. Christa und Helena (Maren Kroymann), Ordensschwestern eines Münsteraner Klosters, benötigen daher dringend die Dienste des Privatdetektivs Wilsberg (Leonard Lansink).