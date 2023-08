20:15 Uhr, Das Erste, Aufbruch, Geschichtsdrama

Hilla (Anna Fischer) hat es geschafft: Weil die Pfarrei für ihr Schulgeld aufkommt, darf sie das Aufbaugymnasium besuchen und Abitur machen. Doch ihre Familie beäugt die Liebe Hillas zur Bildung skeptisch. Ihr Vater (Ulrich Noethen) ist einfacher Arbeiter, ihre Mutter (Margarita Broich) arbeitet als Putzfrau, die Großmutter (Barbara Nüsse) hilft im Haushalt. Hilla wirkt in dieser bildungsfernen Welt wie ein Fremdkörper. Doch mit dem Pastor (Markus John) ihrer Gemeinde hat Hilla einen starken Fürsprecher, der ihr sogar ein Stipendium für ein Studium in Aussicht stellt.

20:15 Uhr, RTL, Die Bachelorette, Kuppelsoap

Die Woche startet ebenso melancholisch wie turbulent: Bei ihrem Überraschungsbesuch in der Boys-Villa versetzt sich Jenny anlässlich des Geburtstages ihres Sohnes gemeinsam mit den Männern in die Kindheit zurück. Einer der Männer nutzt die Gunst der Stunde und entführt die Bachelorette zu einem vertrauten Einzelgespräch - mit filmreifem Ausgang!

20:15 Uhr, kabel eins, Ender's Game, Sci-Fi-Thriller

50 Jahre ist es her, dass die Formics, eine feindliche Alien-Rasse, die Erde attackiert und verwüstet haben. Der nächste Angriff ist nur eine Frage der Zeit, weshalb die internationale Flotte die intelligentesten Kinder rekrutiert und auf den Ernstfall vorbereitet. Dabei ragt Ender Wiggin (Asa Butterfield) aus der Eliteeinheit heraus, weshalb er die epische Schlacht anführen soll. Doch die Zeit ist knapp.

20:15 Uhr, ProSieben, After Truth, Drama

Tessa (Josephine Langford) findet die Wahrheit über ihren Ex-Freund Hardin (Hero Fiennes Tiffin) heraus und ist sehr verletzt. Nach all den Demütigungen möchte sie wieder bei Null anfangen und ihr Leben so fortführen, wie es war, bevor sie Hardin kennengelernt hat. Kurz darauf lernt sie in ihrem neuen Job den smarten Trevor (Dylan Sprouse) kennen. Jedoch gelingt es trotz all ihrer schmerzvollen Enttäuschungen nicht, ihren Verflossenen zu vergessen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Bielefeld 23, Krimi

Ekki (Oliver Korittke) lädt Wilsberg (Leonard Lansink) zum Essen ein. Doch aus dem Vorhaben wird nichts. Ein Anruf veranlasst die beiden, zu einer abenteuerlichen Reise in die ostwestfälische Metropole Bielefeld aufzubrechen. Wilsbergs alter Freund Manni Höch (Heinrich Schafmeister) hat ein Problem: Er sitzt im Knast. Für das Bauprojekt "Bielefeld 23" soll Bauamtsleiter Manni Bestechungsgelder angenommen haben. Nun steht das Bauprojekt des Bauunternehmers Jochen Hellwarth (Rüdiger Klink) auf der Kippe.