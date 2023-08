20:15 Uhr, Das Erste, Die unheimliche Leichtigkeit der Revolution, Drama

Die 19-jährige Franka Blankenstein (Janina Fautz) wächst als Kind systemtreuer Eltern in Leipzig auf. Zufällig lernt sie den Altenpfleger Stefan Clausnitz (Ferdinand Lehmann) kennen und findet so den Weg in eine Umweltgruppe, die sich unter dem Schutz der Kirche gegen die Zerstörung der Natur und die Luftverschmutzung der Region einsetzt. Franka ist fasziniert von dem Zusammenhalt der Gruppe, die in einem alten Abrisshaus lebt. Dort werden Aktionen geplant, heiße Diskussionen geführt, aber auch gelebt, geliebt und gefeiert - unter ständiger Beobachtung der Stasi.

20:15 Uhr, RTL, Die Bachelorette, Kuppelsoap

20 Männer kämpfen um das Herz einer Single-Dame. Und die hat es in sich: Content Creatorin, frischgebackene Mama und Sportskanone - Powerfrau Jennifer Saro verteilt als "Die Bachelorette" die heißbegehrten Rosen. Im wunderschönen Thailand begeben sich die Rosenanwärter und Jennifer auf eine ganz besondere Liebesreise - mit einem klaren Ziel: die Liebe finden.

20:15 Uhr, Sat.1, Jeopardy! - Die Sat.1 Kult-Show-Wochen, Show

Hier ist Köpfchen gefragt. In der Quiz-Show müssen die Teilnehmer keine Fragen beantworten, sondern die richtigen Fragen zu den gegebenen Antworten wissen und so ihr Konto füllen. Wer denkt am schnellsten rückwärts? Ruth Moschner präsentiert die Neuauflage.

20:15 Uhr, ProSieben, Gone Girl - Das perfekte Opfer, Thriller

Eine Frau (Rosamund Pike) verschwindet spurlos: Wurde sie entführt, gar ermordet? Unter Druck geraten, verstrickt sich ihr Mann (Ben Affleck) in Widersprüche, verhält sich merkwürdig. Kann er seine Frau getötet haben? Für die ermittelnden Detectives wird er zum Hauptverdächtigen, den die Medien erbarmungslos verfolgen. Um seinen Ruf und seine Haut zu retten, bleibt dem Ehemann bald nur noch eine Chance - er muss selbst herausfinden, was mit seiner schönen Frau geschehen ist.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Ungebetene Gäste, Krimi

Wilsberg (Leonard Lansink) und Ekki (Oliver Korittke) werden von Juristin Dr. Tessa Tilker (Patricia Meeden) zu einem Mittagessen in einem Wasserschloss eingeladen. Als ein weiterer Gast eintrifft, gerät Tessa plötzlich in Panik. Sven Degen (Michael Pink) steigt aus, ein ehemaliger Straftäter, der geschworen hatte, Tessa umzubringen. Sie war diejenige gewesen, die ihn damals hinter Gitter gebracht hatte. Tessa versteckt sich, während Wilsberg und Ekki erfolglos versuchen, Degen wieder loszuwerden.