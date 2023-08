TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, Das Erste, Sag mir nichts, Liebesdrama

Lena (Ursina Lardi) ist glücklich verheiratet. Von dem fremden Mann in der S-Bahn geht aber solch ein Sog aus, dass sie sich auf einen spontanen Seitensprung einlässt. Der Fremde, Martin (Ronald Zehrfeld), dachte ebenfalls, dass die Ehe mit seiner Frau völlig ungefährdet sei. Trotzdem entwickelt sich das, was eigentlich als Abenteuer zwischen Lena und Martin abgeschrieben werden sollte, zur Projektionsfläche für neu entstandene Bedürfnisse und Sehnsüchte. Lena und Martin können einander nicht mehr loslassen. Sie ringen mit der Versuchung, ihr altes Leben gegen ein neues zu tauschen.

20:15 Uhr, RTL, Die Bachelorette, Kuppelsoap

Bei zwei traumhaften Dates im malerischen Phuket muss Jenny herausfinden, wer von den beiden Auserwählten ihr Herz ein bisschen mehr zum Schlagen bringt. So unterschiedlich die beiden Finalisten sind, so konträr scheinen auch die letzten Begegnungen mit ihnen zu verlaufen. Für die Bachelorette heißt es nun: Das Gefühlschaos in ihrem Kopf sortieren und eine allerletzte Entscheidung treffen!

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Backen, Backshow

Moderatorin Enie van de Meiklokjes präsentiert die elfte Staffel von "Das große Backen". Auch in diesem Jahr kämpfen die zehn besten Kuchenkünstler um den goldenen Cupcake, ein eigenes Backbuch und 10.000 Euro. Die Juroren Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs beurteilen dabei die süßen Kreationen der Kandidaten. Wer wird Deutschlands bester Hobbybäcker 2023?

20:15 Uhr, ZDF, Da kommst Du nie drauf!, Quizshow

"Da kommst Du nie drauf!" ist die Show der ungewöhnlichen Fragen und verrückten Rätsel. Das überraschende und unterhaltsame Quiz rund um besondere Personen und unfassbare Tatsachen. Zwei prominente Rateteams spielen in zehn Runden gegeneinander um den Sieg und für einen guten Zweck. Bei den kuriosen Fragen ist Kreativität gefragt. Diesmal dabei: Sonja Zietlow, Oliver Mommsen, Sabine Heinrich, Bettina Zimmermann und The BossHoss.

20:15 Uhr, ProSieben, Breaking Dawn - Biss zum Ende der Nacht (1), Fantasydrama

Nach einer traumhaften Hochzeit auf dem Anwesen der Cullens reisen Bella (Kristen Stewart) und Edward (Robert Pattinson) nach Rio de Janeiro und verbringen dort ihre Flitterwochen. Auf einer einsamen Insel vor Rio geben sie sich endlich ihrer so lange unterdrückten Leidenschaft hin. Schon bald entdeckt Bella, dass sie schwanger ist. Doch das Baby scheint nicht nur ihre Gesundheit, sondern auch ihr Leben zu gefährden. Während der verhängnisvollen Geburt erfüllt Edward schließlich Bellas Wunsch, unsterblich zu werden, um sie so vor dem Tod zu bewahren.