20:15 Uhr, Das Erste, Sörensen hat Angst, Krimi

Kriminalhauptkommissar Sörensen (Bjarne Mädel) leidet an einer Angststörung und lässt sich deshalb von Hamburg ins friesische Katenbüll versetzen. Seine Hoffnung ist, dass der kleine Ort ihm ein ruhiges, beschauliches Arbeitsleben bieten wird. Doch Katenbüll erweist sich als grau und trostlos. Der Regen hört nicht auf, und die Einheimischen haben nicht gerade auf Sörensen gewartet. Die Situation wird noch schlimmer, als Bürgermeister Hinrichs gleich nach Sörensens Ankunft tot im eigenen Pferdestall liegt.

20:15 Uhr, RTL, Die Verräter - Vertraue Niemandem!, Show

In "Die Verräter" treffen 16 Prominente in einem Schloss aufeinander. Unter ihnen sind drei Verräter, die heimlich morden und die nur die TV-Zuschauer kennen. Es gilt, diese Verräter zu entlarven, bevor sie die Loyalen eliminieren. Wer geschickt spielt, schafft es bis ins Finale und hat die Chance auf bis zu 50.000 Euro. Aber wenn noch Verräter im Spiel sind, schnappen sie sich den Gewinn. Die neue Reality-Krimi-Show wird von Sonja Zietlow moderiert.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Backen, Backshow

Im Halbfinale müssen sich die Kandidaten besonderen Aufgaben stellen: Sie sollen eine herzhafte Quiche und klassische niederländische Sirupwaffeln backen. Hier ist schnelles und präzises Arbeiten gefragt. Zusätzlich gilt es, eine Torte herzustellen, die in zwei Hälften geschnitten und aufwendig dekoriert wird. Dabei sind der Kreativität der Hobbybäcker keine Grenzen gesetzt. Wer kann die Jury mit seinem Talent überzeugen und zieht am Ende ins große Finale ein?

20:15 Uhr, kabel eins, Déjà Vu - Wettlauf gegen die Zeit, Sci-Fi-Thriller

Nach einer Bombenexplosion auf einem Passagierschiff in New Orleans, bei der hunderte Fahrgäste sterben, liegt es an dem ATF-Agenten Doug Carlin (Denzel Washington), den vermeintlichen Terroranschlag aufzuklären. Im Laufe der Ermittlungen wird Carlin von einer FBI-Spezialeinheit in eine neue Technologie eingeweiht, die es ermöglicht, in die Vergangenheit zu blicken. Bald erkennt Carlin, dass diese Technologie auch dazu genutzt werden kann, das Geschehene zu verändern.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Tote Hose, Krimi

Ekki (Oliver Korittke) bittet Wilsberg (Leonard Lansink), die neue Freundin Denise (Bianca Hein) zu beschatten, um sein Vertrauen in sie zu überprüfen. Doch dabei kommt heraus, dass Denise auch eine Beziehung mit einem anderen Mann hat - nämlich mit Overbeck. Diese schicksalhafte Verkettung der Ereignisse führt dazu, dass Overbeck (Roland Jankowski), Ekki, Wilsberg und Alex (Ina Paule Klink) gleichzeitig in der Firma des Unternehmers Schlachkamp auftauchen und dort dessen Leiche entdecken.