20:15 Uhr, Das Erste, Nichts zu verlieren, Tragikomödie

Nach einem Streit unter Einbrechern sind zwei von ihnen auf der Flucht (Georg Friedrich, Christopher Schärf) und entführen eine Reisegruppe in einem alten Reisebus. Die Geiseln verhalten sich sonderbar - als ob sie nichts zu verlieren hätten. Als den Kidnappern klar wird, dass sie es mit Trauernden zu tun haben, die auf dieser Reise versuchen, mit ihrem Schmerz klarzukommen, ahnen sie noch nicht, wie diese Trauerreise auch ihr Leben verändern wird.

20:15 Uhr, kabel eins, Cowboys & Aliens, Sci-Fi-Western-Mystery

Mitten im Wilden Westen kommt ein namenloser Fremder (Daniel Craig) 1873 in das staubige Städtchen Absolution in Arizona. Doch genauso wenig wie der Mann über seine eigene Identität Bescheid weiß, weiß er, wie er an das Metallband an seinem Arm kam. Der Ärger mit dem Sheriff und Rinderbaron Colonel Dolarhyde (Harrison Ford) lässt nicht lange auf sich warten, als dieser in ihm den gesuchten Outlaw Jake Lonergan erkennt. Doch gerade als Jake ins Gefängnis gebracht werden soll, fallen brutale Aliens über den Ort her. Mit ihren Raumgleitern fangen sie Einheimische ein und legen nebenbei alles in Schutt und Asche.

20:15 Uhr, ProSieben, We Love: Michael Jackson!, Hommage

Exzentrisch, ikonisch, verspielt - bis heute unvergessen. Zum 60. Geburtstag von Musiklegende Michael Jackson machen sich Jana Julie Kilka und Thore Schölermann auf zu einem Roadtrip durch das Leben des wahrscheinlich größten Popstars aller Zeiten. Sie sprechen mit Zeitzeugen und Wegbegleitern des "King of Pop", besuchen Stationen, an denen Michael Jackson Musikgeschichte schrieb, und erzählen 30 Geschichten über die Poplegende.

20:15 Uhr, VOX, Take Two, Krimiserie

Die feierfreudige Schauspielerin Sam Swift (Rachel Bilson) erhält ein neues Angebot für eine Rolle. Zur Vorbereitung soll sie dem lokalen Privatdetektiv Eddie Valetik (Eddie Cibrian) bei seiner Arbeit über die Schulter schauen. Eddie sucht gerade für einen Vater nach dessen verschwundener Tochter. Sam, die anfangs eher hinderlich für Eddie ist, erweist sich schließlich als nützlich, und Eddie sieht ein, dass eine Zusammenarbeit vielleicht keine schlechte Idee ist.

20:15 Uhr, RTL, Die Bachelorette, Kuppelshow

Die Dreamdates stehen an. Es geht nach Holland! Dort plant die Bachelorette einen Tag voll landestypischer Klischees: Holzschuhe bemalen, Windmühlen bestaunen - ob die Männer sich ihre Dreamdates so vorgestellt haben? Eine traumhafte Kulisse erwartet jeden von ihnen dann doch noch, als es auf die ABC-Inseln der Antillen geht. Hier haben die letzten drei Männer noch einmal die Chance, Nadines Herz für sich zu gewinnen.