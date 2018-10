20:15 Uhr, Das Erste, Angst in meinem Kopf, Psychodrama

Sonja Brunner (Claudia Michelsen) arbeitet als JVA-Beamtin in einem Gefängnis. Seit Jahren verdient sie das Geld für die Familie. Ihr Mann Jens (Matthias Koeberlin) ist freischaffend als Autor tätig und hofft, mit seinem neuen Roman endlich bei einem Verlag landen zu können. Nach einem Zwischenfall mit dem Gefangenen Michael Zeuner (Ralph Herforth), der Sonja Brunner bei einem Ausbruchsversuch als Geisel genommen hatte, wechselt sie in eine andere JVA - sie verdrängt das Erlebte und arbeitet weiter. Zunächst läuft auch alles gut, doch eines Tages wird ausgerechnet Zeuner an Sonjas neue Arbeitsstätte verlegt.

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste, Castingshow

Ein köstlicher Duft liegt in der Luft - Deutschlands größte Kochshow geht in eine neue Runde. Cornelia Poletto, Frank Rosin, Roland Trettl und Alexander Herrmann - inzwischen dreifacher Löffel-Champion - suchen nach dem perfekten Geschmack komprimiert auf dem legendären weißen Porzellanlöffel. Welche Hobby- und Profiköche aus ganz Deutschland können sich einen Platz in einem der Teams sichern? Wer erhält am Ende ein eigenes Kochbuch und das Preisgeld von 50.000 Euro?

20:15 Uhr, RTL, Mario Barth deckt auf, Comedyshow

Seit mittlerweile fünf Jahren entlarvt Deutschlands erfolgreichster Comedian mit "Mario Barth deckt auf" ärgerliche Steuerverschwendungen und haarsträubenden Behörden-Irrsinn. Doch Gründe, sich aufzuregen, lauern überall! Nach dem Rekordsommer 2018 macht Aufräum-Chef Mario Barth persönlich den Selbstversuch: Wie gefährlich wird Hitze im geschlossenen Wagen? Und wie verhält man sich richtig als Autofahrer im Hochsommer?

20:15 Uhr, kabel eins, Departed - Unter Feinden, Thrillerdrama

Der junge Polizist Billy Costigan ( Leonardo DiCaprio) wird in die Mafia eingeschleust. Undercover soll er sich das Vertrauen von Syndikatsboss Costello (Jack Nicholson) erarbeiten, um diesen zu Fall zu bringen. Gleichzeitig macht Colin Sullivan (Matt Damon), ein enger Vertrauter Costellos, eine steile Karriere in den Reihen der Polizei - bis er schließlich auf Costello selbst angesetzt wird. Als die beiden Spione erfahren, dass es auf der jeweils eigenen Seite einen Maulwurf gibt, beginnt ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel.

22:25 Uhr, 3Sat, Mein Sohn, der Klugscheißer, Komödie

Busfahrerin Debbie (Alwara Höfels) und ihr Sohn Jerôme (Maximilian Ehrenreich) könnten nicht unterschiedlicher sein: Sie mag Katzenvideos und tiefe Dekolletés, er liebt seine Wollmütze und ist unschlagbar im Kopfrechnen. Jerôme ist hochbegabt, und weil das so ist, können ihn seine Mitschüler nicht leiden. Während Jerôme sich schon fast daran gewöhnt hat, keine Freunde zu haben und gemobbt zu werden, ist diese Haltung Debbies neuem Lover Marco (Adam Bousdoukos) völlig fremd: Der Junge muss sich doch Respekt verschaffen! Jerôme beherzigt Marcos gut gemeinten Ratschlag, er wehrt sich - und bricht dabei einem Mitschüler versehentlich die Nase.