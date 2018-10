20:15 Uhr, Das Erste, Das Leben vor mir, Dramödie

Cornelius (Matthias Habich) lebt in einer langen, glücklichen Beziehung mit seinem jüngeren Mann Frank (Stephan Kampwirth). Da steht nach 30 Jahren ohne jede Ankündigung Julia vor der Tür: die Frau, die Cornelius verließ, nachdem er erkannt hatte, dass er Männer liebt. Und mit der er zwei Kinder hat: Natascha und Abel. Die beiden sind bei ihrem Vater aufgewachsen. Julia (Eleonore Weisgerber), früher eine kämpferische und erfolgreiche Journalistin, ist in San Francisco vereinsamt und pleite gegangen. Cornelius glaubt, sie wird bald sterben.

20:15 Uhr, RTL, Mario Barth präsentiert: Die Wahrheit über Mann und Frau, Comedyshow

"Sind Frauen schlauer als Männer?", "Wer hat Zuhause das Sagen? Mama oder Papa?" oder "Darf man als Frau auch aufs Männer-Klo gehen?". In Mario Barths neuer Show haben die Kleinen die Hosen an und erklären brutal ehrlich und urkomisch die wichtigsten Alltagsfragen. Dazu hat Mario im Vorfeld eine Umfrage mit 100 Grundschulkindern geführt, die Fragen zu verschiedenen Kategorien wie Liebe oder Beziehung gestellt bekommen haben. Noch bevor die Kids in den Einspielern zu Wort kommen, beraten sechs prominente Gäste über das mögliche Ergebnis der Befragung.

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste, Kochwettbewerb

Heute müssen die Kandidaten Mut und Kreativität beweisen, um ein Überraschungsmenü à la "Carte Blanche" zu zaubern - lecker allein reicht diesmal nicht aus! Im Solokochen gilt es, aus hawaiianischen Palmherzen, schwarzem Knoblauch und Koriander eine kulinarische Köstlichkeit zu kreieren. Nur wer zu überzeugen weiß, darf sich im Entscheidungskochen auf weitere Herausforderungen freuen ...

20:15 Uhr, arte, 45 Years, Drama

Die ehemalige Lehrerin Kate (Charlotte Rampling) und ihr Mann George (Tom Courtenay) leben in der Grafschaft Norfolk. Der 45. Hochzeitstag steht vor der Tür, für den noch die letzten Vorbereitungen getroffen werden müssen. Zu der üblichen Aufregung vor dem Fest kommt jedoch eine unvorhergesehene Nachricht hinzu. Geoff erhält einen Brief aus der Schweiz. Ihn holt ein Kapitel seines Lebens wieder ein, das eigentlich abgeschlossen war, aber im Verborgenen doch stets einen Teil seines Lebens ausmachte. Vor 50 Jahren ist seine erste große Liebe auf einer gemeinsamen Tour in den Gletschern der Alpen tödlich verunglückt.

20:15 Uhr, kabel eins, Die Glücksritter, Komödie

Um die Frage zu klären, ob die Persönlichkeit eines Menschen von seiner Veranlagung oder dem sozialen Umfeld bestimmt sei, stürzen sie den erfolgsverwöhnten Jungmanager Louis Winthorpe (Dan Aykroyd) über Nacht in den finanziellen Ruin. Im Gegenzug machen sie den Ganoven Billy Ray (Eddie Murphy) zum Börsenmakler. Doch bald durchschauen die beiden Versuchskaninchen das böse Spiel und nehmen Rache.