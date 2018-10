20:15 Uhr, ZDF, Kaisersturz, Dokudrama

Der 9. November 1918 ist ein entscheidender Wendepunkt der deutschen Geschichte: 2018 ist es 100 Jahre her, dass die Monarchie in Deutschland zusammenbrach und die Republik ausgerufen wurde. Könige und Fürsten, allen voran Kaiser Wilhelm II. (Sylvester Groth), dankten ab und räumten ihre Throne. Der Film schildert den Countdown jener letzten Wochen, von September 1918, als führende Generäle dem Kaiser die nahende militärische Niederlage des deutschen Heeres offenbarten, bis zur Flucht Wilhelm II. ins holländische Exil.

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste, Kochshow

Ganz im Zeichen der Feste im Herbst, wie dem Oktoberfest, den Weinfesten, Halloween oder dem Erntedankfest, schwingen die Hobbyköche heute ihre Löffel. Derjenige, der das Thema Herbst am besten umsetzt, darf im Solokochen ein uriges Mahl aus Gams, Almkäse und Vogelbeeren kreieren, bis es in der finalen Runde an den Grill geht ...

20:15 Uhr, VOX, The Good Doctor, Krankenhausserie

Shaun (Freddie Highmore) kann mit einem neu eingelieferten Patienten besser kommunizieren, als ihm lieb ist, da dieser ebenfalls Autist ist. Er leidet jedoch unter Anfällen, die die ärztlichen Untersuchungen behindern. Das Ärzteteam muss operieren, und Shaun erhält zum ersten Mal die Chance, sein Können im OP zu beweisen. Derweil ist Claire (Antonia Thomas) damit beschäftigt, ihren Fehler zu verarbeiten, aufgrund dessen ein Patient sein Leben lassen musste.

20:15 Uhr, kabel eins, Shrek - Der tollkühne Held, Digitrick-Abenteuer

Um seine Ruhe im heimischen Sumpf wiederzuerlangen, lässt sich der Oger Shrek von dem bösen Lord Farquaad überreden, die schöne Prinzessin Fiona zu befreien, die in einer Schlossruine von einem Drachen bewacht wird. Ungewollte Unterstützung erhält Shrek von einem sprechenden Esel, der sich wie eine Klette an seine Fersen heftet. Doch der Kampf gegen den bösen Drachen schweißt die beiden zusammen - und auch Fiona entdeckt ihre Zuneigung zu Shrek.

20:15 Uhr, RTL, Mario Barth präsentiert: Die Wahrheit über Mann und Frau, Comedyshow

"Sind Frauen schlauer als Männer?", "Wer hat zuhause das Sagen? Mama oder Papa?" oder "Darf man als Frau auch aufs Männer-Klo gehen?" In Mario Barths neuer Show haben die Kleinen die Hosen an und erklären brutal ehrlich und ur-komisch die wichtigsten Alltagsfragen. Dazu hat Mario im Vorfeld eine Umfrage mit 100 Grundschulkindern geführt, die Fragen zu verschiedenen Kategorien wie Liebe oder Beziehung gestellt bekommen haben. Noch bevor die Kids in den Einspielern zu Wort kommen, beraten sechs prominente Gäste über das mögliche Ergebnis der Befragung.