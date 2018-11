20:15 Uhr, Das Erste, Unser Kind, Drama

Katharina (Britta Hammelstein) ist nach einer künstlichen Befruchtung Mutter geworden, als sie bei einem Verkehrsunfall ums Leben kommt. Ihre Frau Ellen (Susanne Wolff) ist zwar Vormund des kleinen Franz, das Sorgerecht hat sie - anders als in heterosexuellen Ehen - ohne Adoption aber nicht. Und nicht nur der biologische Vater des Kindes, auch die Eltern der verstorbenen Katharina melden Ansprüche an.

20:15 Uhr, ZDF, Der Mordanschlag (2), Politthriller

Es fallen plötzlich Schüsse, und Dahlmann (Ulrich Tukur) stirbt. Mit Bettina Polheims (Jenny Schily) Hilfe gelingt Sandra (Petra Schmidt-Schaller) eine halsbrecherische Flucht vor dem BKA, das Sandra für die Attentäterin hält. Sie wird zur meistgesuchten Terroristin Deutschlands. Sie und Bettina wollen in den Libanon fliehen und suchen Hilfe bei der ehemaligen Stasi, die der RAF vor der Wende Versteck und Ausbildung geboten hatte. Jetzt aber, kurz nach der Wende, sind die Stasi-Leute selbst untergetaucht und setzen alles daran, nicht enttarnt zu werden.

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste, Kochshow

Unter den wachsamen Augen von Gast-Juror Christian Hümbs müssen die Kandidaten heute das Thema "Dessert" kulinarisch umsetzen und im Teamkochen eine Variation aus süß-süßen, süß-sauren, bitter-süßen und salzig-süßen Nachspeisen kreieren, bevor es im Solokochen Kopfsalat, Himbeeren und weiße Schokolade zu verarbeiten gilt. Wer überzeugt, darf sich in der Entscheidungsphase darauf freuen, köstliches Eis aus Sahne, Früchten und Kräutern zu zaubern.

20:15 Uhr, kabel eins, Catch Me If You Can, Hochstaplerkomödie

Nachdem Teenager Frank Abagnale jr. ( Leonardo DiCaprio) an seiner neuen Schule erfolgreich seinen Mitschülern vorgaukeln konnte, er sei der neue Lehrer, kommt er auf den Geschmack: Er will sein Talent in größeren Maßstäben nutzen und bringt es in kürzester Zeit als Pilot, Arzt, Staatsanwalt und Geschichtsprofessor zu Wohlstand und Ansehen. Da er aber auch Schecks in Millionenhöhe fälscht, ist ihm bald der ehrgeizige und hartnäckige FBI-Agent Carl Hanratty (Tom Hanks) auf den Fersen.

20:15 Uhr, 3Sat, Clara Immerwahr, Drama

Breslau, 1880er-Jahre: Clara Immerwahr (Katharina Schüttler) ist intelligent und wissbegierig und wird von ihrer weltoffenen jüdischen Familie unterstützt. Ihr gelingt es, nach dem externen Abitur an der Universität Breslau als Hörerin der physikalischen Chemie aufgenommen zu werden. Kurz vor ihrem Studienbeginn lernt Clara Fritz Haber (Maximilian Brückner) kennen, der aus einer Breslauer Kaufmannsfamilie stammt. Aus der gemeinsamen Leidenschaft für die Forschung wird schnell eine Romanze. Der verliebte Fritz bittet Clara, ihn zu heiraten.