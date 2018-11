20:15 Uhr, Das Erste, Saat des Terrors, Politthriller

Pakistan, 2008. Jana Wagner (Christiane Paul) ist für den BND in Islamabad im Einsatz. Sie ist zuständig für den Kampf gegen die Drogengeschäfte, mit denen die islamistischen Terrorgruppen von Pakistan aus ihre Aktivitäten finanzieren. Als sie von einem bevorstehenden Drogendeal in Lahore erfährt, kontaktiert sie Oberst Baqri (Navid Negahban) vom ISI (Inter-Services-Intelligence, pakistanischer Militär-Geheimdienst), der offiziell im Kampf gegen Al Quaida und deren Geschäfte an der Seite des Westens steht. Doch statt die Drogenkuriere festzunehmen und den westlichen Geheimdiensten zu überstellen, lässt der ISI sie exekutieren.

20:15 Uhr, RTL, Sylvies Dessous Models, Castingshow

In ihrer ersten eigenen Show sucht Sylvie Meis das perfekte Model und Aushängeschild für ihre Wäschemarke "Sylvie Designs". Posing, Shooting, Videodreh - In verschiedenen Challenges haben die Teilnehmerinnen die Chance, Sylvie von sich zu überzeugen. Dabei geht es um mehr als reine Schönheit: Persönlichkeit, Auftreten und Leidenschaft sind gefragt.

20:15 Uhr, ZDF, Der Quiz-Champion, Rateshow

Es geht um alles oder nichts: Ein Kandidat stellt sich in spannenden Duellen fünf klugen Köpfen, um "Der Quiz-Champion" zu werden. Als Experten sind unter anderen Michael "Bully" Herbig für "Film und Fernsehen", Dirk Steffens für "Natur", Jan Hofer für "Zeitgeschehen" und Katrin Müller-Hohenstein für "Sport" dabei. In dieser Sendung werden Kandidaten für das Finale um 100 000 Euro gesucht.

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste, Kochwettbewerb

Heute ist "Wald" das vorgegebene Thema: Die Hobbyköche dürfen Steinpilze, Maronen, Haselnüsse sowie Waldhonig im Teamkochen verarbeiten. Danach gilt es die drei Geheimzutaten Lärchenöl, Wacholderbutter und sauer eingelegte Fichtentriebe zu einem leckeren Gericht zu zaubern, bevor es im Entscheidungskochen feuchtfröhlich mit Waldhimbeergeist und Gin weitergeht.

20:15 Uhr, ZDFneo, Inside Man, Bankraubthriller

Die New Yorker Polizei, unter der Obhut von Detective Frazier (Denzel Washington), wird mit einem raffinierten Überfall inklusive Geiselnahme in der Privatbank "Manhattan Trust Bank" konfrontiert. Anführer Dalton Russel (Clive Owen), seine Komplizen sowie alle Geiseln sind in Maleranzüge geschlüpft, um nicht unterschieden werden zu können. Während die Bankräuber ihren perfekten Plan ausführen, um ein dunkles Geheimnis zu lüften, suchen die Polizisten fieberhaft nach einer Lösung, um das Drama zu beenden.