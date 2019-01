20:15 Uhr, Das Erste, Bist du glücklich?, Drama

Nach 13 Jahren haben sich Sonja (Laura Tonke) und Marc (Ronald Zehrfeld) voneinander getrennt. Die Liebe kam ihnen abhanden wie anderen Leuten ein Stock oder Hut. Um ihr Wochenendhaus zu verkaufen, begeben sich die beiden auf eine letzte gemeinsame Autofahrt. Unterwegs stellen sie fest, dass noch längst nicht alles gesagt ist und dass sie sich einander immer noch verbunden fühlen - trotz aller Verletzungen und Schuldzuweisungen.

20:15 Uhr, RTL, Der Bachelor, Kuppelshow

Ein Mann, 20 Frauen... und ganz viel Herzklopfen: Das Battle um den Bachelor geht wieder los! 20 einzigartige Single-Damen treten diesmal die aufregende Reise an, um dem begehrten Junggesellen den Kopf zu verdrehen. Wer hat die bessere Flirttaktik? Wer schafft es, ihn zu umgarnen? Und: Wer meint es ehrlich und wer will nur spielen? Keine leichte Aufgabe für Mr. Right, genau das in den nächsten Wochen herauszufinden.

20:15 Uhr, ProSieben, Galileo Big Pictures: Momente - 30 Bilder, die man nie vergisst, Show

Ein Mann läuft über das Wasser eines Sees. Wer im ersten Moment an Jesus denkt, liegt hier falsch. Es handelt sich um Joe Peroceshi, der sich in allerletzter Sekunde aus seinem Speedboat retten konnte. Das überschlägt sich genau in dem Moment, als die Aufnahme entsteht. Was ist passiert? "Galileo Big Pictures" präsentiert 30 Fotos, die spektakuläre Momente für die Ewigkeit festhalten. Aiman Abdallah erzählt dabei die verblüffenden Storys hinter den Bildern.

20:15 Uhr, Nitro, Die Wutprobe, Komödie

Aufgrund eines Missverständnisses wird der wohlerzogene, aber nur wenig entschlussfreudige David Buznik (Adam Sandler) beschuldigt, in einem Flugzeug gegenüber der Stewardess ausgerastet zu sein. Ein Gerichtsbeschluss verurteilt ihn schließlich dazu, bei dem durchgeknallten Therapeuten Dr. Buddy Rydell (Jack Nicholson) ein Anti-Aggressionstraining zu absolvieren. Der Seelenklempner schafft es innerhalb kürzester Zeit, Daves Leben in einen Trümmerhaufen zu verwandeln.

20:15 Uhr, kabel eins, Die Geistervilla, Komödie

Ein mysteriöses Vorstellungsgespräch führt Sara (Marsha Thomason) und ihren Mann Jim (Eddie Murphy), einen Makler und Workaholic, wie er im Buche steht, in ein altes Herrenhaus. Während ihre Kinder sich über den "Familienausflug" freuen und das verwinkelte Gemäuer erkunden, hat sich Jim vorgenommen, dem Hausbesitzer Mr. Gracey (Nathaniel Parker) ein Kaufangebot zu unterbreiten. Bald aber finden er und die Kinder heraus, dass es in dem Haus nicht nur spukt, sondern dass Mr. Gracey etwas ganz Besonderes begehrt: Sara!