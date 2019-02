20:15 Uhr, Das Erste, Schöne heile Welt, Gesellschaftsdrama

Willi (Richy Müller) ist Mitte 50, arbeitslos und kennt alle Tricks, wie man beim Sozialamt an Zuschüsse kommt. Doch mit dem Ausschlafen ist es vorbei, als er der Familie eines kleinen afrikanischen Flüchtlingsjungen (N'Tarila Kouka) eine Wohnung vermietet. Trotz der wenigen Worte, die das ungleiche Duo miteinander wechselt, entdecken die beiden schnell die gemeinsame Leidenschaft für das Eislaufen.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Promibacken, Backshow

In der zweiten Folge von "Das große Promibacken" starten die sieben Promi-Kandidaten diesmal mit einer herzhaften Kuchenvariante. Von pikant gewürzter und orientalisch gefülltem Pie bis zur traditionellen Wähe mit Rotkohl ist für jeden Geschmack etwas dabei. In der Technischen Prüfung gilt es einen Schwan aus Brandteig zu backen, bis die Promis in der letzten Aufgabe zweistöckige Torten zum Thema "Glow in the Dark" kreieren dürfen.

20:15 Uhr, RTL, Der Bachelor, Kuppelshow

Nach den ereignisreichen Homedates in Deutschland begrüßt der Bachelor die verbliebenen drei Ladys zurück in Mexiko. Hier fahren sie gemeinsam in einem Heißluftballon über die Pyramiden von Teothihuacán, bevor Andrej seinen Liebesanwärterinnen in einer Roof-Top-Bar in Mexico City erste Details zu den Dreamdates verrät: Salsa tanzen, Schnorcheln, Zipline: Es wird sportlich in Kuba - und sehr, sehr romantisch.

20:15 Uhr, ProSieben, Vacation - Wir sind die Griswolds, Komödie

Rusty Griswold (Ed Helms) schwelgt in Kindheitserinnerungen. Mit seinen Eltern hat er früher einen Trip zum Freizeitpark Walley World unternommen. 30 Jahre später möchte er mit seiner Frau und den Kindern diese für ihn einmalige Urlaubsreise wiederholen. Auf dem Weg dorthin ereignen sich jedoch einige kleine und große Katastrophen.

22:20 Uhr, ProSieben, Ocean's 13, Gaunerkomödie

Reuben Tishkoff (Elliott Gould), einer von Danny Oceans (George Clooney) ursprünglichen Elf, wird von Kasinobesitzer Willy Bank (Al Pacino) übel über den Tisch gezogen. Das nimmt den alten Haudegen so sehr mit, dass er sogar einen Herzinfarkt erleidet. Als sich Bank auch noch über Reuben lustig macht, hat Danny Ocean genug. Er startet eine persönliche Vendetta, um es Bank heimzuzahlen. Dabei verbündet er sich sogar mit seinem Erzrivalen Terry Benedict (Andy Garcia).