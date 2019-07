20:15 Uhr, Das Erste, Die Zeit der Kraniche, Drama

In der Einsamkeit der Unteren Havelniederung, einem der letzten Vogelparadiese Deutschlands, lebt die zwölfjährige Lea (Stella Kunkat) allein mit ihrem Vater Lutz (Bernhard Schir), einem leidenschaftlichen Umweltschützer. Auf einem ihrer Streifzüge durch die Wälder finden beide ein neugeborenes Baby. Sie retten das Kind vor dem sicheren Erfrierungstod, doch dieses Erlebnis erschüttert ihr gemeinsames Leben. Insbesondere als eine verängstigte junge Frau - die Mutter des Kindes - in ihrem Zuhause auftaucht.

20:15 Uhr, ZDF, Das Traumschiff: Cook Islands, Urlaubsserie

Kapitän Burger (Sascha Hehn) und seine Crew nehmen Kurs auf die Cook Islands. Verborgen im Pazifischen Ozean liegt dieses traumhafte Paradies, das die Passagiere an Bord in seinen Bann ziehen wird. Alexander Unruh (Florian Fitz) will die Asche seines verunglückten Vaters holen. Noch ahnt er nicht, welche Rolle dabei Elisabeth Bach (Janina Hartwig) spielen wird, die er an Bord kennenlernt. Ebenfalls an Bord ist die junge Lektorin Mia (Amy Mußul), die nach vielen Jahren in ihre Heimat zu ihrem Vater zurückkehrt.

20:15 Uhr, Sat.1, In den Schuhen meiner Schwester, Tragikomödie

Die beiden Schwestern Maggie (Cameron Diaz) und Rose (Toni Collette) sind grundverschieden: Maggie ist ein gern gesehener Gast auf jeder Party und hat zahlreiche Affären. Deshalb ist sie ihrer spießigen Schwester Rose ein Dorn im Auge, denn für diese sind Zurückhaltung und Disziplin oberstes Gebot. Als Maggie den Exzess-Bogen mal wieder kräftig überspannt, wird sie von ihrer entnervten Stiefmutter aus dem luxuriösen Appartement geworfen. Ohne feste Bleibe begibt sich Maggie ins Altenheim, um dort ihre verschollene Großmutter Ella (Shirley MacLaine) kennenzulernen.

20:15 Uhr, Tele 5, Die Tür, Mysterythriller

David (Mads Mikkelsen), ein erfolgreicher Maler, verliert seine Tochter auf tragische Weise. Während er Sex mit der Nachbarin hat, ertrinkt die kleine Leonie im Pool. Die Jahre danach sind ein Desaster. In einer Winternacht bekommt David dann eine zweite Chance: Durch eine Tür gelangt er zurück in die Vergangenheit. Kann er sie richten?

20:15 Uhr, kabel eins, Volcano, Katastrophenfilm

In Los Angeles sterben Kanalarbeiter in einem U-Bahn-Schacht. Sie sind bei lebendigem Leibe verbrannt. Das Team des Katastrophenstabs untersucht unter der Leitung von Mike Roark (Tommy Lee Jones) die Ursache. Die Seismologin Amy Barnes (Anne Heche) vermutet bald, dass unter der Erdoberfläche Magma brodelt, das bald ausbrechen wird. Keiner glaubt an ihre Theorie - bis tags darauf tatsächlich ein Vulkan ausbricht. Mitten in der Millionenmetropole. Mike und seine Kollegen kämpfen um das Überleben der Bewohner.