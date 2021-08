TV-Tipps am Montag

Vorschau TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, Das Erste, Der Fall Collini, Justizkrimi

Der junge Anwalt Caspar Leinen (Elyas M'Barek) übernimmt ein spektakuläres, aber aussichtsloses Mandat. Als Pflichtverteidiger vertritt er Fabrizio Collini (Franco Nero), der den Großindustriellen Hans Meyer (Manfred Zapatka) in einem Hotelzimmer ermordet hat. Nicht nur das Schweigen des 70-jährigen Angeklagten macht dem Anwalt die Verteidigung schwer. Obwohl ihn seine Jugendliebe Johanna (Alexandra Maria Lara) auffordert, das Mandat für den Mörder ihres geliebten Großvaters niederzulegen, entscheidet sich Leinen für sein Berufsethos.

20:15 Uhr, ZDF, Ein verhängnisvoller Plan, Thriller

Als Kriminalhauptkommissar Jan Brenner (Benjamin Sadler) am Morgen erwacht, findet er seine Geliebte tot im Wohnzimmer, erdrosselt mit seiner Krawatte. Sie hatten Streit, an mehr kann er sich nicht erinnern. Seine Frau Kathrin (Jördis Triebel), eine ehrgeizige Politikerin, ist über das Wochenende verreist. Brenner weiß, was er zu tun hat, um sich, seine Familie und seine Karriere zu retten. Er entsorgt die Leiche. Brenner glaubt, alles unter Kontrolle zu haben - bis zum Anruf seiner Kollegin Pia (Friederike Becht).

20:15 Uhr, Tele 5, Radius, Thriller

Liam (Diego Klattenhoff) verliert bei einem Autounfall sein Gedächtnis. Als er aufwacht bemerkt er, dass jeder, der sich ihm auf 15 Meter nähert, sofort tot umfällt. Einzige Ausnahme ist eine ebenfalls unter Amnesie leidende Frau (Charlotte Sullivan). Gemeinsam gehen sie dem Rätsel auf die Spur.

Wer weiß am besten, wer zu mir passt? Natürlich mein schwuler bester Freund. Der Überzeugung sind zumindest acht Single-Frauen, die gemeinsam mit ihrem besten Freund einen Partner für sich suchen. Und wo lässt sich dieser besser finden, als am Strand, unter Palmen und bei Sonnenuntergängen am Meer?

22:30 Uhr, ZDF, Bastille Day, Actionthriller

Der junge Amerikaner Michael Mason (Richard Madden) lebt in Paris und hält sich durch Taschendiebstähle über Wasser. Eines Tages beklaut er die Aktivistin Zoe (Charlotte Le Bon) und muss zunächst enttäuscht feststellen, dass der Inhalt ihrer Tasche wertlos ist. Doch es kommt noch schlimmer: Er trägt nun eine Bombe mit sich herum, die Zoe im Auftrag ihres Liebhabers in einem Bürogebäude platzieren sollte. Mason stellt die Tasche mit dem gefährlichen Inhalt nichts ahnend an einem öffentlichen Platz ab, und die Bombe detoniert.