20:15 Uhr, ZDF, Dreiraumwohnung, Komödie

Perfektionistin trifft auf Chaosqueen. Konstanze (Anja Kling) erhält Besuch von der quirligen Jackie (Carol Schuler) samt ihrer drei Kinder - und wird die Bande so schnell nicht wieder los. Die fast vergessene Reha-Bekanntschaft hat in ihrer Wohnung einen Wasserschaden. Die überrumpelte Konstanze bietet Unterschlupf an. Und bald steht in ihrer Villa kein Stein mehr auf dem anderen, und im Kühlschrank findet sich Fast Food statt Bio.

20:15, Das Erste, Ungeduldig, unzufrieden, uneins?, Doku

Nach 16 Jahren unter der Kanzlerschaft von Angela Merkel wirkt das Land müde. Die Klimastreiks der Schüler und Schülerinnen, die großen Bauerndemos, aber auch Anti-Corona-Proteste suggerieren eine wachsende Unzufriedenheit der Bevölkerung mit Regierung und Politik. Die Große Koalition unter Angela Merkel hat, so meinen viele, grundlegende Reformen vor sich hergeschoben und viele gesellschaftliche Konflikte nicht gelöst. Die Angst vor einer Spaltung der Gesellschaft wächst. Doch stimmt der Eindruck?

20:15 Uhr, Sat.1, Promi Big Brother, Realityshow

Ein kleiner Schritt für einen Promi, ein großer Schritt für Big Brother. Beim größten Reality-Live-Event des Sommers sind die Promis in diesem Jahr im Weltall. Welchen Herausforderungen werden sie sich unter 24-stündiger Kamerabeobachtung noch stellen müssen? Marlene Lufen und Jochen Schropp moderieren die täglichen Shows aus Köln.

20:15 Uhr, ONE, Raus, Drama

"Unsere Welt ist am Arsch, weil die Falschen am Drücker sind!" Das ist Glockes (Matti Schmidt-Schaller) Sicht auf die Dinge. Zumindest im Moment. Er versucht sich als Aktivist - gegen Kapitalismus, gegen Ungerechtigkeit in der Welt, für Naturschutz und gegen Tierversuche. Doch im Grunde geht es ihm vor allem darum, ein Mädchen zu beeindrucken. Zum Beispiel, als er einen Luxuswagen anzündet. Leider wird Glocke dabei erwischt und gefilmt. Er kann fliehen, aber die Bilder seiner missglückten Heldentat gehen durchs Netz.

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau International, Kuppelsoap

Auf Herberts Westernhof in Ungarn beginnt ein weiterer Tag sehr früh. Nicht ohne Hintergedanken überrascht der 55-Jährige seine beiden Hofdamen in ihrer Blockhütte mit einer Tasse Kaffee, um sie auch einmal ungeschminkt zu Gesicht zu bekommen. Für den heutigen Tag stehen Reparaturen eines Daches auf dem Programm. Dafür wollen Petra und Ilka natürlich toll aussehen und stylen sich noch schnell, während Herbert draußen in der Kälte wartet.