20:15 Uhr, ZDF, Spreewaldkrimi: Tote trauern nicht, Krimi

Krüger (Christian Redl) hat sich nach dem Tod von Marlene aus dem aktiven Dienst und in den Spreewald zurückgezogen. Eines Morgens findet er die Leiche des Umweltaktivisten Chris Wenzel (Remo Schulze) an einer Schleuse. Fichte (Thorsten Merten) und die junge Kriminalbeamtin Luise Bohn (Alina Stiegler), die nach ihrer Ausbildung in ihre Heimat zurückgekehrt ist, nehmen die Ermittlungen auf. Der Tote hatte sich als Wasserwerker und Gegner des Cottbuser Ostsees einige Feinde in der Region gemacht.

20:15 Uhr, kabel eins, Green Lantern, Superhelden-Actionabenteuer

Hal Jordan (Ryan Reynolds) ist ein Draufgänger-Typ. Sein Privatleben ist, vorsichtig ausgedrückt, chaotisch. Eines Tages wird der tollkühne Air-Force-Testpilot als erster Erdbewohner von einem mysteriösen Ring auserwählt, den Eid der Grünen Laterne zu leisten. Dieser Schwur macht ihn zum Mitglied der sogenannten "Green Lanterns" - einer intergalaktischen Elitetruppe von Kämpfern hoch entwickelter außerirdischer Zivilisationen. Ihr Ziel: Das Universum zu beschützen.

20:15 Uhr, ONE, Das Haus, Thriller

Deutschland 2029. Zusammen mit seiner Frau Lucia (Valery Tscheplanowa) zieht sich der Star-Journalist Johann Hellström (Tobias Moretti) in sein volldigitalisiertes Ferienhaus auf einer Ostsee-Insel zurück. Hellström wurde von einer in Deutschland amtierenden populistischen Partei mit einem Berufsverbot belegt und klammert sich an die Hoffnung, aus seinem Exil heraus seine Unschuld zu beweisen. Als die politischen Verhältnisse im Land aufgrund eines terroristischen Anschlags kippen, spielt plötzlich das mit allen digitalen Raffinessen ausgestattete Haus verrückt.

20:15 Uhr, Sat.1, Harry Potter und der Gefangene von Askaban, Fantasymärchen

Eine schreckliche Nachricht erschüttert die Zauberwelt: Der gefährliche Verbrecher Sirius Black (Gary Oldman) ist aus dem Hochsicherheitsgefängnis von Askaban ausgebrochen. Er wird für den Mord an mehreren Muggeln verantwortlich gemacht und soll Harrys Eltern an Voldemort verraten haben. Jetzt hat es Black auf Harry (Daniel Radcliffe) abgesehen. Um Hogwarts und seine Schüler zu schützen, werden Dementoren als Wachen aufgestellt. Trotzdem gelingt es Black an Harry heranzukommen - mit unerwarteten Neuigkeiten!

22:15 Uhr, ZDF, Mission: Impossible - Fallout, Action

Die Apostel - übriggebliebene Anhänger des Bösewichts Solomon Lane (Sean Harris) - planen unter der Leitung eines Fundamentalisten, der sich John Lark (Henry Cavill) nennt, bombenfähiges Plutonium zu beschaffen. Der Geheimagent Ethan Hunt (Tom Cruise) soll die Übergabe stoppen. Doch durch eine folgenschwere Entscheidung geht die Mission schief und die Terrorgruppe gelangt an den radioaktiven Stoff.