20:15 Uhr, ZDF, Trügerische Sicherheit, Drama

Kriminalkommissar Jonas Neimann (Max Simonischek) ist seit Jahren der Personenschützer des Lokalpolitikers Magnus Mittendorf (Christian Berkel) und der gesamten Familie verbunden. Doch eines Tages gerät er in ein Dilemma. Mit der neuen Pressesprecherin des Teams, Katharina Borba (Friederike Becht), führt er eine noch diskret gehaltene Beziehung. Nach einer Feier des Teams zu einem gelungenen Wahlauftritt ist Katharina für Jonas plötzlich nicht mehr zu sprechen. Hat er Grund zur Eifersucht?

20:15 Uhr, RTL, Jauch gegen Sigl, Quizshow

Neues Spitzenduell für Quizherzen! In der neuen Show tritt Günther Jauch über zwei Runden gegen einen Gegner auf Augenhöhe an. Die Quizlegende gegen den Bergdoktor. Günther Jauch gegen Hans Sigl. Günther Jauch kennt keinen Angstgegner und hält sich für unschlagbar, doch das könnte sich bald ändern, denn der Bergdoktor glaubt nicht daran! Moderiert wird die neue Show von Oliver Pocher.

20:15 Uhr, kabel eins, 16 Blocks, Copthriller

Der desillusionierte New Yorker Cop Jack Mosley (Bruce Willis) will einfach nur nach Hause und etwas trinken. Um 8.02 Uhr bekommt er jedoch einen scheinbar einfachen Auftrag: Der Kleinkriminelle Eddie Bunker (Mos Def) soll um 10 Uhr vor einem Untersuchungsausschuss gegen korrupte Polizisten aussagen und muss von seiner Zelle zum Gerichtsgebäude gebracht werden - das ist 16 Straßenblocks entfernt. In 15 Minuten wäre die Sache erledigt, aber plötzlich geht alles schief. Für Mosley und Bunker beginnt ein lebensbedrohlicher Trip.

20:15 Uhr, Sat.1, Harry Potter und der Feuerkelch, Fantasymärchen

Große Herausforderungen stehen Harry Potter (Daniel Radcliff) bevor, nicht nur bei der Quidditch-Weltmeisterschaft, sondern auch beim Trimagischen Turnier. Dort kreuzen Schüler von drei verschiedenen Zauberschulen die Klingen, um herauszufinden, wer der beste Zauberschüler ist. Indes versetzt Lord Voldemort (Ralph Fiennes) die Zaubergemeinde in Angst und Schrecken: Während der Quidditch-Weltmeisterschaft erscheint am Himmel das Dunkle Mal - ein deutliches Zeichen, dass Voldemort nach der Macht greift.

22:15 Uhr, ZDF, Unhinged - Außer Kontrolle, Thriller

Rachel (Caren Pistorius) hat es gerade nicht leicht. Sie hat einen Sohn verloren, steckt in der Scheidung und muss sich abrackern, um für ihren Sohn Kyle (Gabriel Bateman) zu sorgen und den Job zu bewältigen. Als sie an einem Morgen in New Orleans schon wieder im Stau steckt, kommt der Typ, der die Straße blockiert, zur unrechten Zeit. Was Rachel nicht weiß, als sie ihn unwirsch anhupt: Dieser Mann (Russell Crowe), ein regelrechter Psychopath, hat am Abend vorher seine Ex und ihren neuen Partner überfallen und deren Haus angezündet.