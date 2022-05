20:15 Uhr, ZDF, Landkrimi: Flammenmädchen

Erst brennen Scheunen, dann geht ein altes Haus in Flammen auf: Seit Monaten folgt ein Brandanschlag dem nächsten. Ein Feuerteufel, den bisher niemand fassen konnte, treibt sein Unwesen. Als schließlich in den ausgebrannten Trümmern des verlassenen Hauses eine bis zur Unkenntlichkeit verkohlte Leiche gefunden wird, schalten sich die LKA-Beamten Franzi Heilmayr (Stefanie Reinsperger) und Martin Merana (Manuel Rubey) ein.

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau wird 18 - Inkas schönste Momente, Doku-Soap

"Bauer sucht Frau" wird volljährig! Dazu präsentiert Inka Bause die ultimativen Highlights der TV-Romanze. Vom ersten Kennenlernen, Begegnungen mit Tieren, Traktoren und Familienmitgliedern über harte Arbeit und lustige Flirtversuche bis zu Pannen und Missverständnissen - In 17 Rubriken erinnert Inka mit den Landwirten an die schönsten, lustigsten und skurrilsten, aber auch an die emotionalsten Momente aus 17 Staffeln "Bauer sucht Frau".

20:15 Uhr, kabel eins, Daredevil, Fantasyactiondrama

Der kleine Matt Murdock und sein Vater Jack (David Keith), der sich mit Boxkämpfen über Wasser hält, führen ein bescheidenes Leben in New York. Eines Tages verliert Matt bei einem Unfall, bei dem er mit radioaktivem Müll in Kontakt kommt, sein Augenlicht. Seine Erblindung hat allerdings zur Folge, dass Matts andere Sinneswahrnehmungen geschärft werden. Als sein Vater auf offener Straße ermordet wird, möchte Matt (Ben Affleck) dessen Tod sühnen. Während er tagsüber als Anwalt tätig ist, sorgt er nachts als Superheld Daredevil auf den Straßen New Yorks für Recht und Ordnung.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

Judith Williams wird dank "Imagine Playhouse" noch mal zum Kind. Die Löwin testet die bemalbaren Spielhäuser von Gründer Roman Römmich mit vollem Körpereinsatz. Aber wird aus dem Spiel auch ein Deal? Oder bleibt das Investment ein unerfüllter Kindheitstraum?

22:15 Uhr, ZDF, The Foreigner - Rache für meine Tochter, Thriller

Der chinesische Geschäftsmann ‎Quan (Jackie Chan) verliert bei einem Bombenanschlag in ‎London seine einzige Tochter. Als die Polizeiermittlungen stocken, jagt er die Täter auf eigene Faust. Bei seinen Recherchen gerät Quan in Belfast an den dubiosen nordirischen Politiker Hennessy (Pierce Brosnan). Der Ex-IRA-Kämpfer verweigert Quan jegliche Hilfe und verfolgt ganz eigene Interessen. Quan setzt ihn unter Druck und startet damit einen blutigen Rachefeldzug.