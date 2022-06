20:15 Uhr, ZDF, Der gute Bulle: Friss oder stirb

Der "gute Bulle" Fredo Schulz (Armin Rohde) hat einen brisanten Sonderermittlungseinsatz im Drogendezernat Berlin-Neukölln. Ein verdeckter Ermittler wurde erschossen und der ausgebuffte Polizeirat Schulz wird mit der Auflösung des heiklen Falls beauftragt. Zusammen mit seinem Partner, Hauptkommissar Milan Filipovic (Edin Hasanovic), gelingt es ihm, die junge Dealerin Dakota (Almila Bagriacik) als Informantin zu gewinnen.

20:15 Uhr, VOX, Guidos Wedding Race, Show

Die drei Paare Anita und Kwabena, Ute und Carsten und Freya und Rafael begeben sich auf einen Roadtrip in den Süden von Deutschland. Doch wer die Traumhochzeit inklusive Guido als ganz persönlichen Trauredner gewinnen will, muss die Aufgaben bestehen und Strophen eines Liebesgedichts sammeln.

20:15 Uhr, Das Erste, Jagd auf Dagobert, Doku

Am 13. Juni 1992 explodiert in einem Hamburger Kaufhaus eine Rohrbombe. Eine Million D-Mark fordert der Erpresser, der sich Dagobert nennt - in Anlehnung an den schwerreichen Comic-Enterich. Dagobert versucht, die Polizei mit raffinierten Geldübergabeversuchen zu überlisten ... ein Nervenkrieg beginnt, der für Schlagzeilen sorgt. Das Phantom narrt die Polizei - und wird mit jeder gescheiterten Geldübergabe mehr zum "Volkshelden".

20:15 Uhr, ONE, Ein todsicherer Plan, Thrillerdrama

Klaus Roth (Richy Müller) droht nach der Schließung seines Schreinerbetriebs auch die private Insolvenz. Er sieht nur noch einen Ausweg - ein Überfall auf den Geldtransporter seiner Bank. Doch die bewaffnete Aktion gemeinsam mit dem ehemaligen Afghanistan-Soldaten Achim Buchert (Martin Butzke) geht schief. Mit fünf Bankmitarbeitern als Geiseln verschanzen sie sich in der Filiale, während draußen die Polizei Aufstellung nimmt.

20:15 Uhr, BR, Bezzel & Schwarz - Die Grenzgänger, Reisedoku

Bezzel und Schwarz, auch bekannt als "Franz Eberhofer" und "Rudi Birkenberger" oder schlicht Sebastian und Simon, sind wieder "On the Road" quer durch Bayern! In Odelzhausen schwingen sich Simon und Sebastian zusammen mit dem fünffachen Paralympics-Goldmedaillengewinner Michael Teuber aufs Rennrad und kommen dabei ganz schön ins Schwitzen. Wie nachhaltig Kaffeehandel sein kann, erleben Simon Schwarz und Sebastian Bezzel in Augsburg. Auf dem Krümelhof am Stadtrand Augsburgs verbringen die Grenzgänger zudem einen Tag voller Gegensätze.