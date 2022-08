20:15 Uhr, Das Erste, Kaiserschmarrndrama, Komödie

Die tiefenentspannten Tage auf dem Eberhofer-Hof sind endgültig gezählt: Durch einen Doppelhaus-Neubau soll das Idyll gründlich optimiert werden. Eberhofers (Sebastian Bezzel) Dauerfreundin Susi treibt, ausgerechnet zusammen mit Franz' verhasstem Bruder Leopold (Gerhard Wittmann), den Bau voran. Zum Glück erlöst bald ein neuer Mordfall den Polizisten Franz vom häuslichen Chaos. Eine erschlagene Joggerin stellt sich als das dörfliche Webcam-Girl Simone heraus.

20:15 Uhr, ZDF, Nord Nord Mord: Sievers und die schlaflosen Nächte, Krimi

Carl Sievers (Peter Heinrich Brix) hat sich nach langer Überlegung entschlossen, ein kleines Haus auf Sylt zu mieten. Doch kurz vor der Schlüsselübergabe wird ausgerechnet sein neuer Vermieter ermordet. Der Tote ist Pilot Jens Hansen, der ein Flugunternehmen auf Sylt betrieb. Zunächst sieht alles nach einem gewöhnlichen Raubmord aus. Doch bald zeigt sich, dass Hansens gutbürgerliches Leben Brüche hatte.

20:15 Uhr, kabel eins, Stirb langsam - Ein guter Tag zum Sterben, Actionthriller

Der Cop John McClane (Bruce Willis) ist wieder zur falschen Zeit am falschen Ort. Es verschlägt ihn nach Moskau, wo er seinen Sohn Jack (Jai Courtney) aus dem Gefängnis holen muss. Beim Anhörungstermin überschlagen sich die Ereignisse: Nach einer Explosion im Gerichtsgebäude flieht Jack mit dem mitangeklagten Russen Kamarov (Sebastian Koch). John folgt den beiden, aber auch eine Gruppe von schwerbewaffneten Gangstern ist ihnen dicht auf den Fersen.

20:15 Uhr, ONE, Die weiße Massai, Drama

Die Schweizerin Carola (Nina Hoss) macht mit ihrem Freund Stefan (Janek Rieke) Urlaub in Kenia. An ihrem letzten Tag dort lernt sie den Samburu-Krieger Lemalian (Jacky Ido) kennen. Carola verliebt sich Hals über Kopf in ihn und beschließt zu bleiben. Wütend reist Stefan ab, während die junge Frau Lemalian in dessen Heimatdorf folgt. Mutig nimmt sie das Leben im Busch an und bringt unter dramatischen Umständen eine Tochter zur Welt. Ihr Glück scheint vollkommen. Doch als Carola versucht, ihre Lebensumstände zu verbessern, sieht Lemalian seine Autorität gefährdet und reagiert mit grundloser Eifersucht.

22:15 Uhr, ZDF, The Wave - Die Todeswelle, Actiondrama

Die französische Karriere-Bankerin Alexandra (Karin Viard) ist 2011 gerade nach Tokio gekommen, als das Erdbeben mit Tsunami im Kernkraftwerk von Fukushima einen GAU auslöst. Tokio droht die atomare Verseuchung. In dem schnell einsetzenden Chaos muss die leitende Angestellte entscheiden, ob sie wie ihre französischen Kollegen mithilfe ihrer Bank das Land verlässt oder die Verantwortung für ihre japanischen Mitarbeiter übernimmt, auch wenn sie damit ihr eigenes Leben riskiert.