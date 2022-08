20:15 Uhr, Das Erste, Donna Leon: Reiches Erbe, Krimi

Die Suche nach einem Mörder führt Brunetti (Uwe Kockisch) in ein Pflegeheim mit zweifelhaftem Ruf. Senioren genießen hier weniger Komfort als seine selige Mutter, der es dank Zuwendungen seines reichen Schwiegervaters an nichts mangelte. Um das finanziell angeschlagene Heim nicht unnötig in die Schlagzeilen zu bringen, ermittelt der Commissario diskret. Weniger Fingerspitzengefühl beweist der neue Staatsanwalt, der die Zukunft des Seniorenstifts mit einer sinnlosen Polizeiaktion aufs Spiel zu setzen droht. Brunetti schäumt vor Wut, denn er verfolgt längst eine ganz andere Spur.

20:15 Uhr, kabel eins, Matrix, Sci-Fi-Action

Der Hacker Neo (Keanu Reeves) findet heraus, dass die Welt nur eine Illusion ist, die den Menschen in einem riesigen Computerprogramm, der Matrix, vorgegaukelt wird. Mithilfe einer kleinen Gruppe von Rebellen um Morpheus (Laurence Fishburne) bricht er aus der Scheinwelt aus und beginnt gegen Maschinenwesen zu kämpfen, die die Menschheit versklavt haben. Bald weiht Morpheus ihn in sein Geheimnis ein, dass für Neo eine größere Rolle in diesem Krieg vorgesehen sein könnte, als er vielleicht ausfüllen will.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär?, Quizshow

Schon in unzähligen Shows überzeugte Deutschlands Lieblingsmoderator Günther Jauch mit seiner gewitzten Art, die noch so manchen Kandidaten völlig aus der Fassung gebracht hat. Fiebern Sie mit den Kandidaten und raten Sie fleißig mit, wenn es heute wieder heißt: "Wer wird Millionär?".

21:45 Uhr, hr, Tatort: Chateau Mort, Krimi

Wohin eigentlich mit Schwarzgeld, das nicht mehr bei Schweizer Banken geparkt werden kann? Der Rückgriff auf teure Sachwerte bietet sich an. Uralten, kostbaren Wein zum Beispiel. Matteo Lüthi (Roland Koch) von der Thurgauer Polizei will solche Deals aufdecken und kreuzt dabei die Wege von Klara Blum (Eva Mattes) und Kai Perlmann (Sebastian Bezzel), die den Mord an einem jungen Arbeitslosen aufklären. Der war mit einem Rucksack voll wertvoller Flaschen Wein im Bodensee versenkt worden. Mord und Steuerdelikte könnten zusammenhängen.

23:10 Uhr, ZDF, Bent - Korruption kennt keine Regeln, Krimi

Danny Gallagher (Karl Urban) will den Tod seines Partners Charlie Horvath (Vincent Spano) rächen. Beide waren Teil einer verdeckten Ermittlung, flogen aber auf. Charlie kam bei einer Schießerei ums Leben. Gallagher trifft sich mit Casey (Patrick Brennan), einem Freund Charlies. Casey informiert Gallagher darüber, dass Charlie auf den Regierungsbeamten Bill Pierce (Joe Pacheco) angesetzt war.