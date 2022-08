20:15 Uhr, ZDF, Laim und das Hasenherz, Krimi

Kaum hat Lukas Laim (Max Simonischek) seine Mutter beerdigt, muss er auch schon ihren Verpflichtungen nachkommen. So findet er sich widerwillig auf einer Wahlkampfveranstaltung ein. Er überreicht Minister Kronberger (Thomas Loibl) im Auftrag der Verstorbenen einen dicken Spendenscheck. Glücklicherweise ist Laim nicht der Einzige, der sich dort langweilt und so lernt er Anna (Marie Leuenberger) kennen. Doch bevor der Flirt vertieft werden kann, wird Laim zum Dienst gerufen. Ausgerechnet die 19-jährige Tochter Kronbergers Karoline wird vermisst.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

"Die Höhle der Löwen" ist zurück. Und das mit einer großen Veränderung. Denn Medienmogul Georg Kofler hat die Firma von Handelsprofi Ralf Dümmel gekauft. Von nun an investiert das neue Löwen-Duo als Team. Während sie sich in der ersten Folge noch einen Doppelstuhl teilen, werden die beiden danach nur noch einzeln zu sehen sein und mit ihren Mitinvestoren um die besten Deals kämpfen.

20:15 Uhr, kabel eins, Air Force One, Actionthriller

Bei einer Rede in Moskau kündigt der amerikanische Präsident James Marshall (Harrison Ford) an, er werde künftig mit aller Macht gegen internationale Terroristen vorgehen. Kurz darauf muss er sein Wort schon in die Tat umsetzen: Der Dissident Korshunov (Gary Oldman) und seine Männer hijacken die Maschine des Präsidenten, um die Freilassung eines Generals zu erpressen. Im Alleingang muss sich Marshall den scheinbar übermächtigen Gegnern stellen.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär?, Quizshow

Schon in unzähligen Shows überzeugte Deutschlands Lieblingsmoderator mit seiner gewitzten Art, die noch so manchen Kandidaten völlig aus der Fassung gebracht hat. Fiebern Sie mit den Kandidaten und raten Sie fleißig mit, wenn es heute wieder heißt: "Wer wird Millionär?".

21:35 Uhr, ONE, Mord auf Shetland: Im kalten Licht des Frühlings, Krimi

Ein Schock für Dorfpolizist Sandy Wilson (Steven Robertson): Erschossen liegt seine Großmutter vor ihrem Haus. An ein Verbrechen möchte zunächst niemand auf der entlegenen Shetland-Insel denken, eher an einen Jagdunfall. Infrage kommt ein trinkfreudiger Verwandter. Detective Inspector Jimmy Perez (Douglas Henshall) glaubt nicht an ein Unglück, denn Glassplitter lassen auf einen Einbruch schließen. Was sollte jemand von der mittellosen Witwe wollen? Nur ihr Hof, an dessen Stelle der geschäftstüchtige Duncan (Mark Bonnar) gerne Ferienwohnungen bauen möchte, könnte von Wert sein.