20:15 Uhr, ZDF, Du sollst hören, Drama

Die zweijährige Mila (Delia Pfeffer) ist taub. Bei einer Untersuchung wird festgestellt, dass sie mit einem Implantat hören könnte. Doch ihre Eltern sind dagegen. Eine Richterin muss entscheiden. Liegt Kindeswohlgefährdung vor, wenn einem Mädchen die Möglichkeit verwehrt wird, hören zu lernen? Oder sollten Eltern frei entscheiden dürfen, welches Leben das beste für ihr Kind ist? Ein schwieriger Fall - selbst für eine erfahrene Richterin wie Jolanda Helbig (Claudia Michelsen).

20:15 Uhr, Sat.1, The First Avenger: Civil War, Superheldenabenteuer

Die US-Regierung beschließt nach einem misslungenen Einsatz in Lagos, die Avengers stärker zu kontrollieren und gründet ein Gremium, das dafür sorgen soll, dass sie nur noch auf Anweisung operieren dürfen. "Iron Man" Tony Stark (Robert Downey jr.) befürwortet den Plan, Steve Rogers (Chris Evans) alias "Captain America" ist gänzlich dagegen. Die Spaltung der Superhelden-Allianz scheint daraufhin nicht mehr aufzuhalten.

20:15 Uhr, Abschied von der Queen - Beisetzung in Windsor

Große Trauer in Großbritannien und überall auf der Welt: Queen Elizabeth II. ist am 8. September im Alter von 96 Jahren verstorben. Nach zehn Tagen der Trauer wird die Monarchin in Windsor mit einem Staatsbegräbnis in London in der Kapelle auf Schloss Windsor ihre letzte Ruhestätte finden. Das Erste zeigt eine Zusammenfassung dieser besonderen Zeremonie.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

Formel-1-Weltmeister und Investor Nico Rosberg gibt nicht nur Gas, sondern macht auch eine Vollbremsung! Denn der Löwe testet auf einem E-Scooter flasher - zwei intelligente, leuchtende Armbänder, die den Straßenverkehr dank integrierter Blink- und Bremslichter sicherer machen sollen. Können Dr. Alexander Rech und Dr. Ines Wöckl auch die Löwen mit ihrem Gadget flashen?

22:15 Uhr, ZDF, Jungle, Abenteuerdrama

Drei Backpacker lassen sich auf eine Dschungelexpedition mit einem Fremden ein. Nach Streit und einem Unfall muss einer von ihnen alleine in der bedrohlichen Wildnis überleben. Einsam verschollen im Dschungel gerät Yossi (Daniel Radcliffe) an seine körperlichen und geistigen Grenzen, während sein von Einheimischen geborgener Reisepartner Kevin eine Rettungsmission für ihn anstößt. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.