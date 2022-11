20:15 Uhr, ZDF, Die Toten vom Bodensee: Unter Wölfen, Krimi

Als Forstarbeiter Oliver (Robert Stadlober), einen Trophäenjäger, aufgespießt in seiner eigenen historischen Wolfsfalle auffindet, ruft das die Kommissare Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) und Hannah Zeiler (Nora Waldstätten) auf den Plan. Sie vernehmen Melanie Bodenbach (Cornelia Gröschel), in deren Pension der Jäger übernachtete, die allerdings nichts von dessen Plänen gewusst haben will. Dafür erwischen die Kommissare Melanies Sohn Timmy (Jeremy Miliker) dabei, wie er sich mit dem Laptop des Getöteten aus dem Staub macht.

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau, Kuppelsoap

Oberallgäuer Martin und seine Auserwählte starten in die Hofwoche. Doch schon am ersten Tag bahnt sich Unmut an. Arne weist seine Hofdame in die Käseherstellung ein - kann er sie mit seiner großen Leidenschaft anstecken? Und Rindermastwirt Maik empfängt Damenbesuch! Wird er die Liebe finden?

20:15 Uhr, Das Erste, Wie geht Wir? Experiment am Berg, Doku

Das Ziel scheint unerreichbar hoch: der 4.017 Meter hohe Weissmies in den Walliser Alpen. Für sechs Menschen ohne Bergerfahrung ist es das Abenteuer ihres Lebens. Eine große Herausforderung für alle, gemeinsam schaffen sie es besser. Im Vorbereitungscamp treffen sie zum ersten Mal aufeinander. Die Doku begleitet sie dabei, wie sie von Profis den Umgang mit Sicherheitsseil, Karabiner und Eispickel lernen - und versuchen, in nur einer Woche ein Team zu werden.

20:15 Uhr, kabel eins, Iron Man, Superhelden-Action

Der zynische Waffenhändler und Erfinder Tony Stark (Robert Downey Jr.) wird entführt und gezwungen, eine besonders effektive Waffe zu konstruieren. Doch stattdessen baut sich der geniale Techniker einen Anzug aus Schwermetall, mit dessen Hilfe er fliehen kann. Wieder zu Hause in Los Angeles, verfeinert er die Technik immer weiter, bis ihm der Anzug sozusagen übermenschliche Fähigkeiten verleiht. Er ahnt nicht, dass ausgerechnet sein väterlicher Freund Stane (Jeff Bridges) der Mann ist, der ihm ans Leder will.

22:15 Uhr, ZDF, Postcard Killings, Thriller

Der brutale Doppelmord an seiner Tochter und seinem Schwiegersohn bringt den New Yorker Cop Jacob Kanon (Jeffrey Dean Morgan) nach London. Mit Postkarten angekündigt, geschehen in verschiedenen europäischen Metropolen skurrile Morde, die an berühmte Kunstwerke erinnern sollen. Gemeinsam mit der Journalistin Dessie (Cush Jumbo), die ebenfalls eine Postkarte erhielt, sucht Jacob fieberhaft nach dem Täter.