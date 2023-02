20:15 Uhr, ZDF, Düstersee, Krimi

Der Berliner Anwalt Joachim Vernau (Jan Josef Liefers) bekommt ungewöhnlichen Besuch in seiner Kanzlei. Seine Mutter Hildegard (Elisabeth Schwarz) hat ein sehr persönliches Anliegen. Ihre Lebensgefährtin Ingeborg Huth (Carmen-Maja Antoni), genannt "Hüthchen", verschwinde in letzter Zeit des Öfteren unter äußerst fadenscheinigen Gründen tagelang aus der gemeinsamen Wohnung. Mutter Vernau bittet ihren Sohn, die Ermittlungen aufzunehmen. Zum letzten Mal wurde "Hüthchen" im uckermärkischen Dorf Düstersee gesehen. Vernau trifft sie auf dem Sommerfest im Herrenhaus. Am Tag darauf wird der Gastgeber der Party, Christian Steinhoff, tot aufgefunden.

20:15 Uhr, Das Erste, Ukraine - Krieg im Leben, Doku

Es sind Geschichten aus dem Leben der Menschen, Geschichten aus dem Krieg, die ARD-Korrespondent Vassili Golod erzählt. Er begibt sich auf eine Reise durch die Ukraine, die ihn auch in seine Geburtsstadt Charkiw führt, mit der ukrainischen Eisenbahn. Die ist für viele in der Ukraine zum Sinnbild geworden: Trotz der Angriffe fährt sie - und ist pünktlich. Sie hilft den Menschen zu fliehen oder ihre Liebsten wieder zu sehen. Die Bahn funktioniert, sie verbindet und sie ist immer da. Wie die Hoffnung der Menschen, auf einen Sieg und damit auf ein Leben in Freiheit.

20:15 Uhr, Sat.1, Dating Game - Die Sat.1 Kult-Show-Wochen, Dating-Show

Die pointierte Zusammenfassung mit Susis unverkennbarer Stimme. Und die unverzichtbare Wand, die die Flirtwilligen voneinander trennt. Wer verbindet damit keine Erinnerungen? In mehreren Runden versuchen drei Anwärter den oder die Single auf der anderen Seite der Wand nur mit Worten von sich zu überzeugen. Wer die Konkurrenz ausstechen kann, erhält das Date und sieht sein Match, wenn sich die Wand geöffnet hat, zum ersten Mal.

20:15 Uhr, kabel eins, The Transporter, Actionthriller

Frank Martin (Jason Statham), Ex-Elitesoldat, verdient sich seinen Lebensunterhalt als Kurierfahrer, spezialisiert auf illegale Ladungen. Als Frank bei einer seiner Lieferungen feststellt, dass sich das Paket bewegt, öffnet er die verbotene Ladung. In der Kiste: Die schöne Asiatin Lai (Qi Shu). Jetzt ist nicht nur die Polizei, sondern auch ein skrupelloser Menschenhändlerring hinter Frank her. Eine Hetzjagd beginnt.

22:15 Uhr, ZDF, The Tunnel, Katastrophenfilm

Als in einem Tunnel in Norwegen ein Tankwagen verunglückt und ein Schneesturm einen der beiden Eingänge blockiert, fällt der Rettungseinsatz einer einzelnen, kleinen Feuerwache zu. Einer der Feuerwehrmänner (Thorbjørn Harr) erfährt, dass auch seine wegen eines Streites ausgerissene Tochter (Ylva Lyng Fuglerud) in dem Tunnel eingeschlossen ist. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, als durch ein Feuer an der Unfallstelle eine akute Erstickungsgefahr droht.