"Unbestechlich": Die internen Ermittelnden Joseph Kanjaa (Michael Klammer) und Clarissa Jakobs (Samia Chancrin, r.) werden von Anna Lehmann (Katharina Schmalenberg) in ihr neues Büro im gebracht.

TV-Tipps am Montag

Vorschau TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, ZDF, Unbestechlich, Krimi

Die Kommissare Joseph Kanjaa (Michael Klammer) und Clarissa Jakobs (Samia Chancrin) sind neu im LKA in Düsseldorf. Jedoch nicht zur Freude ihrer Kollegen. Denn die beiden ermitteln intern. Nach einem Drogeneinsatz sind Kokain und Bargeld in den Taschen der beteiligten Polizisten verschwunden. Davon sind Joseph und Clarissa überzeugt. Aber beweisen können sie es nicht. Sie müssen Stefan Krohn (Alex Brendemühl) und seine beiden Kollegen auf frischer Tat ertappen.

20:15 Uhr, ONE, Der Krieger und die Kaiserin, Liebesmelodram

Sissi (Franka Potente), die ihr Leben bislang als Pflegerin in der Abgeschiedenheit einer psychiatrischen Klinik verbrachte, will den mysteriösen Mann wiederfinden, der ihr bei einem Unfall das Leben rettete und danach spurlos verschwand. Als sie Bodo (Benno Fürmann) schließlich nach langer Suche ausfindig macht, ist er allerdings schwer von ihrer Liebe zu überzeugen. Sie muss aus ihrer Welt ausbrechen und über sich selbst hinauswachsen, um den widerspenstigen, wütenden Mann zu gewinnen.

20:15 Uhr, Sat.1, 99 - Eine:r schlägt sie alle!, Gameshow

Einer gewinnt, 99 verlieren: In "99 - Eine:r schlägt sie alle!" werden 100 Kandidatinnen und Kandidaten ins Spiel um den Gewinn von 99.000 Euro geschickt. Gesucht ist in der Gameshow das größte Allroundtalent: Wer es schafft, in 98 Spielrunden nicht ein einziges Mal letzter zu werden, kann im finalen Duell das Preisgeld gewinnen. Den Weg dahin meistern die Kandidaten mit einer Mischung aus Geschick, Sportlichkeit und Cleverness.

20:15 Uhr, Das Erste, Unsere Meere, Dokureihe

In Estland leiden Kegelrobben zunehmend unter der Klimaerwärmung. Früher kamen die Jungen im späten Winter auf dem Eis der Ostsee zur Welt. Nun gebären die Mütter ihre Babys dicht gedrängt auf kleinen Inseln. Angesichts der hohen Temperaturen droht ihnen ein Hitzschlag. Wie werden die Kegelrobben das Problem lösen? Einer ganz anderen Herausforderung müssen sich die Eiderenten auf der dänischen Gruppe der Erbseninseln stellen. Ihre Hauptnahrung, die Miesmuschel, wird aufgrund steigender Wassertemperaturen immer kleiner. Bereits geschwächt beginnen die Eiderenten ihre Brutsaison, müssen aber ständig hungrige Möwen in Schach halten, die es auf ihre Küken abgesehen haben.

22:15 Uhr, ZDF, The Revenant - Der Rückkehrer, Historiendrama

Der Trapper Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) ist mit seiner Expedition nahe des Missouri Rivers unterwegs, als er von einem Bären angegriffen und lebensgefährlich verwundet wird. Seine Gefährten lassen ihn daraufhin im Stich und töten auch noch seinen Sohn, sodass er allein in der Wildnis zurückbleibt. Glass kämpft von nun an ums blanke Überleben und sinnt auf Rache.