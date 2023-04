TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, ZDF, Im Schatten der Angst - Du sollst nicht lügen, Thriller

Die forensische Psychiaterin Dr. Karla Eckhard (Julia Koschitz) trifft auf eine ehemalige Patientin: Anna Lobrecht (Mercedes Müller) ist eine zwanghafte Lügnerin. Sie behauptet, ihren Psychologen ermordet zu haben. Anna leidet unter Pseudologia phantastica, weil sie ihren Vater, einen katholischen Priester, von klein auf verleugnen musste. Karla hatte Annas Begutachtung übernommen, weil diese behauptete, ihr behandelnder Psychologe Christoph Schäfler (Christoph von Friedl) hätte sie sexuell belästigt und angegriffen. Nun wurde Schäfler erschlagen am Donau-Ufer gefunden, und Anna hat ein Tatgeständnis abgelegt.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

Musiker und Extremsportler Joey Kelly ist in der "Höhle der Löwen" zu Gast. Als Markenbotschafter von "My Esel" steht er Gründerduo Christoph Fraundorfer und Heinz Mayrhofer zur Seite - und dreht auf seinem individuell konfigurierten "Drahtesel" ein paar Runden durch die Höhle. Der Clou: Die Fahrräder sind aus Holz und werden auf die Körpergröße und das Gewicht ihres Fahrers angepasst. Wird das maßgeschneiderte Produkt auch die Löwen begeistern?

20:15 Uhr, Das Erste, Flussgiganten: Der Yukon, Doku

Nordamerikas Westküste, der nördlichste Teil. Der Yukon beginnt in den Bergen im kanadischen British Columbia. Noch einmal viereinhalb Stunden Flugzeit nördlich von Vancouver. Er fließt durch Kanadas Nordwesten und durch Alaska in einem großen Bogen zum Beringmeer, über 3000 Kilometer. Im Winter friert dieser riesige Fluss komplett zu. Dann ist er ein legendärer Highway aus Eis - durch die unberührte Natur des nördlichen Nordamerika. Sein Hinterland von immenser Größe, seine Zuflüsse berühmt-berüchtigt, wie der Klondike River, seine Tierwelt faszinierend: vereiste Grizzlies, riesige Rentierherden, massive Elche, wendige Lachse und scheue Luchse.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär?, Quizshow

Schon in unzähligen Shows überzeugte Deutschlands Lieblingsmoderator Günter Jauch mit seiner gewitzten Art, die noch so manchen Kandidaten völlig aus der Fassung gebracht hat. Fiebern Sie mit den Kandidaten und raten Sie fleißig mit, wenn es wieder heißt: "Wer wird Millionär?".

22:15 Uhr, ZDF, Trigger Point: Entschärfer, Actiondramaserie

Lana Washington (Vicky McClure) und Joel Nutkins (Adrian Lester), zwei erfahrene Bombenentschärfer in Diensten der Londoner Polizei, absolvieren mit ihrem Team einen komplizierten Einsatz in einer belebten Wohnsiedlung. Nachdem sich der vermeintliche Sprengkörper als harmloses Feuerwerk entpuppt hat, müssen Lana und Joel jedoch den mutmaßlichen Bombenbauer Andy von einem Sprengsatz an seinem Körper befreien. Doch auf dem Parkplatz des Viertels lauert noch eine tödliche Gefahr.