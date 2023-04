20:15 Uhr, ZDF, Laufen, Drama

Ein ganzes Jahr dauert es, bis Juliane (Anna Schudt) zum ersten Mal wieder die Laufschuhe anzieht. Ein Jahr seit dem Tag null, an dem Johann (Maximilian Brückner) sich das Leben nahm. Sie muss raus aus dem Loch, unbedingt, und wenn es bedeutet, sich mit Knieschmerzen zur nächsten Ampel zu schleppen. Juliane will die Trauer und die Schuldgefühle nicht mehr. Ihr Lebensgefährte ist zwar tot, aber sie ist immer noch da. Obwohl ihre Freundin Rike (Katharina Wackernagel) sie nach Kräften unterstützt, ist Juliane in diesem ersten Jahr einsam und antriebslos, zweifelt mitunter an ihrem Verstand. Tatsächlich ändert das Laufen dann alles.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

Das Gründerpaar Nadine und Marcel Stiller stellt den Investoren ihr innovatives Haargummi vor. Volummi soll durch seine spezielle Konstruktion selbst bei dünnem Haar für einen voluminösen Pferdeschwanz sorgen. Den Selbsttest macht Lockenkopf Nils Glagau höchstpersönlich. Zu welchem Urteil kommt der Löwe?

Dating-Experte Ralf Schmitz bringt einsame Herzen zusammen: In acht Auswahlrunden entscheidet ein Single, welcher der zehn Kandidaten sein Date sein soll. Doch wo das Treffen stattfindet, bestimmen Familie und Freunde. Denn sie müssen nach jeder Vorstellungsrunde Koffer mit verschiedenen Dates auf die Anwärter verteilen - vom Eis am Stiel an der Tanke, über den Wellness-Ausflug, bis zum Traumurlaub in der Sonne. Wie gut können die Angehörigen ihren Single einschätzen?

20:15 Uhr, Das Erste, Flussgiganten: Die Donau, Naturdoku

Mit knapp 3000 Kilometern ist die Donau der zweitlängste Fluss Europas. Ein faszinierendes Naturparadies, das über 2000 Tier- und Pflanzenarten eine Heimat bietet. Und sie findet Menschen, die auf ungewöhnliche Weise mit der Donau verbunden sind. Eine Extremsportlerin läuft über Gletscher, Taucher erkunden ein Höhlenlabyrinth unter Budapest und Biologen beobachten den millionenfachen Paarungstanz der Eintagsfliegen. In und mit dem Fluss leben faszinierende Tiere. Im Nationalpark Donau-Auen schlüpfen kleine Europäische Sumpfschildkröten und machen sich auf eine gefahrvolle Reise in ihre nasse Heimstätte.

22:15 Uhr, ZDF, Trigger Point: Kreuzritter, Krimi

Ein Sprengsatz ist vor einer LGBT-Bar platziert worden. Lana (Vicky McClure) kann die Bombe entschärfen. Während der Aktion wird sie aus einer benachbarten Wohnung beschossen. Sie vermutet, dass ein Insider an den Anschlägen beteiligt ist, und verdächtigt ihren Kollegen John (Kris Hitchen), der mit seinen ausländerfeindlichen Sprüchen immer wieder negativ auffällt. Sie bricht seinen Spind auf.