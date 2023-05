TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Azra, Krimi

Eine junge Frau wird zum Schlüssel in einem Fall organisierter Kriminalität: Seit einiger Zeit schon arbeitet Azra (Mariam Hage) als Informantin für die Polizei und soll als V-Person im Dienst der Abteilung für Wirtschaftskriminalität im Umfeld des gefährlich groß gewordenen Datviani-Clans Indizien sammeln. Doch dann passiert ein Mord: Der Bruder des Bosses wird vor einem seiner Clubs erschossen, und das BKA nimmt die Ermittlungen auf. Als sich Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) am Tatort einfinden, ist kaum absehbar, was auf sie zukommen könnte: eine interne Fehde unter den Clan-Leuten oder gar ein größerer Bandenkrieg?

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

Im großen Staffelfinale von "Die Höhle der Löwen" wird endgültig der Sommer eingeläutet. Denn Gründer Ramtin Randjbar-Moshtaghin hat den Investorinnen und Investoren sein ZEBRA ICE mitgebracht. Das Eis aus gefrorenem Fruchtpüree soll gesundes Naschen möglich machen. Aber ist es auch lecker? Löwin Janna Ensthaler macht den Geschmackstest.

20:15 Uhr, Sat.1, Catweazle, Abenteuer

Der Magier Catweazle (Otto Waalkes) befördert sich mit einem Zauberspruch unfreiwillig in ein völlig anderes Zeitalter. Als er in der Gegenwart auf den Jungen Benny (Julius Weckauf) trifft, staunt dieser nicht schlecht. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach Catweazles Zauberstab, der den Magier zurück nach Hause bringen soll. Die Entwicklungen der Neuzeit stellen diesen jedoch vor die ein oder andere Herausforderung.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär? - Das Überraschungs-Special, Quizshow

Auf einmal um die Million spielen! Ob schlauer Kollege, guter Freund, Schwiegermutter oder Besserwisser: Wer räumt beim "Überraschungs-Special" ab? Das Special garantiert erstaunte Kandidaten: Die potenziellen Spieler durften nichts von der Anmeldung wissen! Wer ist dabei? Wie werden die Kandidaten überrascht? Günther Jauch gibt die Antwort!

20:15 Uhr, ProSieben, Transformers: The Last Knight, Action

Optimus Prime ist wieder am Leben. Zusammen mit seiner Schöpferin Quintessa will er seine Heimat Cybertron erneut aufbauen. Dafür braucht er jedoch ein verschollenes Artefakt der Artus-Sage. Cade Yeager (Mark Wahlberg) und Bumblebee schmieden daraufhin ungewöhnliche Bündnisse, um ihren Heimatplaneten zu retten. Schaffen sie es mit vereinten Kräften, die Erde in letzter Minute vor dem Untergang zu bewahren?