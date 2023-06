20:15 Uhr, ZDF, Ein Mädchen wird vermisst, Krimi

Obwohl an Diabetes erkrankt, ist die Schülerin Nele eine ehrgeizige Synchronschwimmerin. Bis sie eines Abends, als ihre Mutter sie vom Training abholen will, spurlos verschwunden ist. Eine Sonderkommission unter Leitung von Hauptkommissar Ingo Thiel (Heino Ferch) nimmt die Ermittlungen auf und macht nach gut einer Woche eine schreckliche Entdeckung.

20:15 Uhr, RTL, The Wheel - Das abgedrehte Promi-Quiz, Show

Bei "The Wheel" ist der Name Programm: Mittelpunkt der Show ist ein riesiges, in sieben Zonen unterteiltes Rad. Jeden Montag lädt Moderator Chris Tall sieben neue Prominente in seine Show ein, die in den Zonen des rotierenden Rads Platz nehmen, um von hier aus tatkräftig drei Kandidaten zu unterstützen. Diese quizzen um den ganz großen Gewinn von über 100.000 Euro!

20:15 Uhr, kabel eins, Safe House, Thriller

Der ehemalige CIA-Agent Tobin Frost (Denzel Washington) hat sich vor Jahren gegen sein Vaterland gewandt und verkauft nun die Geheimnisse Amerikas weltweit an den Höchstbietenden. Als er nach einem Angriff ausgerechnet im amerikanischen Konsulat in Kapstadt Zuflucht sucht, wird er in ein "Safe House" in Johannesburg gebracht und von den Agents befragt. Doch dann wird das Safe House von Unbekannten attackiert. Einzig dem jungen Agent Matt Weston (Ryan Reynolds) gelingt mit dem Verräter Frost die Flucht.

20:15 Uhr, ONE, Home, Thriller

Als er nach 17 Jahren aus dem Gefängnis entlassen wird, trägt Marvin Hacks (Jake McLaughlin ) denselben Trainingsanzug, in dem er als Teenager verhaftet wurde. Mit seinem Skateboard macht er sich auf den Weg zurück in seine Heimatstadt New Hall, Kalifornien. Dort hat man Marvin den Mord an einer älteren Dame namens Flintow nicht vergeben und gibt ihm zu verstehen, dass es keinen Platz für ihn gibt. Doch egal wie viel Marvin auch einstecken muss, er ist bereit, die Konsequenzen seiner Tat zu tragen.

22:15 Uhr, ZDF, Mo Hayder: Ritualmord, Thriller

Der Albtraum beginnt, als Polizeitaucherin Kiki (Marie Vinck) im trüben Wasser eines Brüsseler Kanals eine einzelne menschliche Hand findet. Es existiert keine Leiche, und es gibt keine Zeugen. Der Fall wird immer rätselhafter, denn kurz darauf wird eine weitere Hand entdeckt. Verbirgt sich ein blutiges Ritual dahinter? Und wie sind Kikis verstorbene Eltern in das Verbrechen verstrickt? Kriminalkommissar Cafmeyer (Geert van Rampelberg) nimmt die Ermittlungen auf.