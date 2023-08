TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

Die Löwinnen und Löwen sind zurück! Und mit ihrem Know-How und ihrer Leidenschaft, aus kleinen Startups große Unternehmen aufzubauen, sind sie nicht allein. Denn eine neue Investorin bereichert das Löwenrudel: Tijen Onaran. Die 38-Jährige gilt in Deutschland als eine wichtige Meinungsmacherin in den Bereichen Digitalisierung, Diversität und Sichtbarkeit. Vor allem das Thema Female Empowerment liegt der Unternehmerin dabei stark am Herzen.

20:15 Uhr, ZDF, Toubab, Komödie

Nach seiner Entlassung aus der Haft freut sich Babtou (Farba Dieng) auf einen Neuanfang: mit seinem Kumpel Dennis (Julius Nitschkoff). Doch ausgerechnet die spontane Willkommensparty läuft so schief, dass Babtou gleich wieder festgenommen wird. Mit dramatischen Konsequenzen: Wegen wiederholter Straffälligkeit soll er in sein "Heimatland", den Senegal, abgeschoben werden. Aber Babtou kennt den Senegal nur aus Geschichten seines Vaters. Um die drohende Abschiebung in letzter Sekunde zu verhindern, beschließen Babtou und Dennis, eine Scheinehe einzugehen.

20:15 Uhr, Sat.1, 99 - Eine:r schlägt sie alle!, Gameshow

100 Kandidaten werden ins Spiel um den Gewinn von 99.000 Euro geschickt. Gesucht ist in der Gameshow das größte Allroundtalent: Wer es schafft, in 98 Spielrunden nicht ein einziges Mal letzter zu werden, kann im finalen Duell - Spiel 99 - 99.000 Euro gewinnen. Den Weg dahin meistern die Kandidaten mit einer Mischung aus Geschick, Sportlichkeit und Cleverness.

20:15 Uhr, Das Erste, Wildes Argentinien, Naturdoku

Zu den Füßen des 7.000 Meter hohen Aconcagua, dem höchsten Berg Südamerikas, erstrecken sich die endlosen Weiten der argentinischen Pampa. Das Grasland ist die Heimat der Großen Maras, die ihre Jungen in unterirdischen Bauen zu Welt bringen. Am Rand der Steppe hat sich über Millionen von Jahren eine Wüste aus Stein geformt: Der Talampaya Nationalpark. Für eine Vogelspinne und ein Gürteltier könnte die nächtliche Begegnung zum Verhängnis werden. Ob hier die Größe siegt? Oder doch ein unerwartetes Abwehrmanöver?

20:15 Uhr, kabel eins, Atemlos - Gefährliche Wahrheit, Actionthriller

Der Teenager Nathan (Taylor Lautner) findet durch Zufall heraus, dass er als Kind als vermisst gemeldet wurde. Er musste bei Fremden aufwachsen, weil sein leiblicher Vater über ein mächtiges Geheimnis verfügt, das Nathan das Leben kosten könnte. In der Tat heftet sich bald nicht nur die CIA an die Fersen des Jungen, sondern auch ein skrupelloser Waffenhändler. Zusammen mit seiner Schulkameradin Karen (Lily Collins) ergreift Nathan die Flucht.