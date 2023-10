TV-Tipps am Montag

Vorschau TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, ZDF, Das Mädchen von früher, Krimi

Kriminalhauptkommissarin Maria Voss (Nina Kunzendorf) wird mit ihrem Kollegen Teo Kromann (Godehard Giese) zu einem Feld in Brandenburg gerufen. Dort liegt der verkohlte Leichnam der 15-jährigen Bente (Rain Ranft). Bente, eine Schulabbrecherin, war ein Pflegekind auf dem abgelegenen Hof der Familie Strand. Die Rechtsmedizin findet in Bentes Magen einen Schlüssel. Wohin war das Mädchen mit zwei Benzinkanistern unterwegs? Warum hat ihr der Tankwart im Ort Benzin verkauft, obwohl bekannt war, dass sie eine Brandstifterin war? In welches Schloss passt dieser Schlüssel?

20:15 Uhr, Das Erste, Servus, Schwiegermutter!, Komödie

Jetzt auch das noch! Kaum hat Vorzeigebayer Toni Freitag (Adnan Maral) seinen zugereisten Schwiegersohn Osman (Aram Arami) zünftig integriert, schleppt Tochter Franzi (Lena Meckel) eine ungebetene Kostgängerin aus Berlin an - und zwar in Person ihrer Schwiegermutter Farah (Siir Eloglu). Mit der schlagfertigen Geschäftsfrau verträgt sich der gute Toni leider wie Hund und Katz. Dass Farah ihren dickköpfigen "Pascha" Mesut (Orhan Güner) samt Brautkleiderladen verlassen hat und auf unbestimmte Zeit bleiben möchte, bringt den amtierenden Schützenkönig ins Wanken.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

In der Höhle der Löwen wird es nachhaltig. Gründer Sven Junglas möchte mithilfe seines Handyspiels Zeedz nichts Geringeres, als die Welt retten. Ziel des Spiels ist es, auf unterhaltsame Weise auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Gleichzeitig werden durch Käufe in der App grüne Projekte finanziert. Das begeistert gleich alle Löwinnen und Löwen. Kommt es zu einem Battle zwischen den Fünf?

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär?, Quizshow

Deutschlands Lieblingsmoderator Günther Jauch hat schon unzählige Kandidatinnen und Kandidaten mit seiner gewitzten Art aus der Fassung gebracht. Wenn es heute wieder 'Wer wird Millionär?' heißt, können Sie mit den Kandidaten mitfiebern und fleißig raten.

22:15 Uhr, ZDF, Black and Blue - Überlebe die Nacht, Actionthriller

In New Orleans wird eine junge Polizistin (Naomie Harris) zufällig Zeugin, wie korrupte Detectives kaltblütig zwei Dealer hinrichten. Offensichtlich haben sie Geschäfte mit den Verbrechern gemacht. Als Alicia von ihren kriminellen Kollegen entdeckt wird, beginnt eine gnadenlose Verfolgungsjagd. Sie hat nur eine Überlebenschance: Es muss ihr gelingen, die Aufnahmen ihrer Bodycam in die richtigen Hände zu übergeben.