20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau, Kuppelshow

Die weiten Felder, die gesunde Landluft und die romantische Atmosphäre auf dem Heuboden verleihen dem Leben auf einem Bauernhof einen besonderen Reiz. Man könnte meinen, Landwirte hätten keine Schwierigkeiten, eine Partnerin zu finden, die dieses Lebensgefühl teilt. Allerdings zeigt sich die Realität anders. Über 70 Prozent der Landwirte in Deutschland sind Singles. Moderatorin Inka Bause unterstützt einsame Herzen dabei, in Sachen Liebe voranzukommen.

20:15 Uhr, ZDF, Die Jägerin - Riskante Sicherheit, Krimi

Eine scheinbar routinemäßige Observation durch Hauptkommissar Montag (Dirk Borchardt) und seine Kollegen entwickelt sich zu einer nächtlichen Schießerei mit Einbrechern, die im Berliner Bürgeramt Blankopässe erbeuten. Staatsanwältin Judith Schrader (Nadja Uhl) ist rasch auf der Spur der tschetschenischen Achmedow-Familie, doch dann stößt sie auf ihre Jugendliebe Matthias Stolze (Juergen Maurer), der nun eine Sicherheitsfirma leitet. Weiß Stolze wirklich nicht, dass Tschetschenen mit falschen Identitäten in seiner Firma arbeiten und sogar Polizeidienststellen bewachen, oder ist er möglicherweise ihr Komplize? Wie steht es um die Sicherheit des öffentlichen Raums?

20:15 Uhr, VOX, Lege kommt auf den Geschmack, Food-Doku

Was benötigt man, um einen perfekten Döner zuzubereiten? Ist es das Fleisch, das Fladenbrot oder die Soßen? Sebastian Lege tüftelt im Lege-Lab mit teils originellen Methoden an diesem beliebten Gericht. Der Drehspieß ist quadratisch, die Joghurtsoße gefrostet, und Lege sucht rund um den Globus nach Inspirationen. Im Finale tritt er gegen zwei der erfolgreichsten Dönerverkäufer an. Abschließend bewerten 50 Testesser, wer den besten Döner Deutschlands zubereitet.

20:15 Uhr, Das Erste, Ein Jahr auf unserer Erde - Frühling, Naturdokureihe

Mit dem Frühling wendet sich die Nordhalbkugel wieder der Sonne zu, und neues Leben erwacht. Der intensivere Sonnenschein lässt das Pflanzenwachstum explodieren, was einen Boom bei Tierkindern auslöst. Für die meisten Raubtiere in unseren Breiten bedeutet das eine reiche Beute. Doch für eine Gepardenmutter in der kenianischen Masai Mara gestaltet sich die Nahrungssuche schwierig. Wo kürzlich noch Millionen Gnus und hunderttausende Zebras und Gazellen weideten, sind nun nur vereinzelt Tiere in der weiten Savanne zu finden. Die große Masse ist abgewandert, um dem Regen und dem frischen Gras zu folgen. Wie soll die Gepardenmutter so ihre Familie ernähren?

22:15 Uhr, ZDF, Die purpurnen Flüsse: Der Hyänenmann, Thrillerserie

In der Nähe eines kleinen Ortes löst ein mysteriöser Maskenmann an einem Wintertag einen Busunfall aus, bei dem sechs Schulkinder sterben. Commissaire Niémans (Olivier Marchal) und Lieutenant Delaunay (Erika Sainte) stehen vor einem Rätsel. Busfahrer Jacques (Francesco Mormino) kämpft mit seinen Schuldgefühlen.