20:15 Uhr, Das Erste, Grießnockerlaffäre, Komödie

Der restalkoholisierte Franz Eberhofer ( Sebastian Bezzel) wird am Morgen nach einer rauschenden Polizisten-Hochzeit von einem schwer bewaffneten SEK-Kommando geweckt, das sich leider nicht vom Besen der Oma (Enzi Fuchs) vertreiben lässt. Der Kollege Barschl (Francis Fulton-Smith) ist mit einem Messer im Rücken tot aufgefunden worden. Und blöderweise ist die Tatwaffe, ausgerechnet Franz' Taschenmesser, zweifelsfrei zu identifizieren, da sein Name eingraviert ist. Dass der Dahingeschiedene Franz' ungeliebter Vorgesetzter und erklärter Erzfeind ist, macht die Sache auch nicht besser.

20:15 Uhr, RTL II, Jung, weiblich, Boss! Mit Designerin Jette Joop, Dokusoap

Ob Kosmetiksalon, Streetwear-Label, Onlineversand, Foodtruck oder ausgefallene Ideen wie ein Kraulsalon, eine Performance-Showgruppe oder Smoothies-Bowls für den Supermarkt - alle Gründerinnen wollen ihren ganz eigenen Traum verwirklichen. In der ersten Folge wollen die Schwestern Cita und Lea ihren Onlineshop "Felicitydesign" weiter voranbringen. Bisher verkaufen sie dort Schmuck, Schminkutensilien und Mode. Doch noch reicht der Gewinn nicht aus. Mentorin Jette Joop erkennt schnell, wo ihr Problem liegt.

20:15 Uhr, ONE, Jack in Love, Liebeskomödie

Der New Yorker Jack (Philip Seymour Hoffman) ist Single - sein Aussehen und seine Lebensweise alles andere als bürgerlich. Sein bester Freund Clyde (John Ortiz) und dessen Frau Lucy (Daphne Rubin-Vega) wollen Jack zu einer Freundin verhelfen. Sie stellen einen Kontakt zu Lucys Arbeitskollegin Connie (Amy Ryan) her, einem hübschen Mauerblümchen, das ebenso schüchtern ist wie Jack selbst. Tatsächlich scheint sich zwischen den beiden eine zaghafte Liebe zu entwickeln. Umgekehrt beginnt es in der vermeintlich harmonischen Ehe von Clyde und Lucy gewaltig zu kriseln.

20:15 Uhr, RTL, Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare, Show

Der Kampf im "Sommerhaus" wird härter! Noch sind sechs Paare im Rennen um den Titel. In der fünften Folge stehen zwei Spiele auf dem Programm. Auf eine riesige Wippe geht es hoch hinaus in "Höhen und Tiefen". Beim Spiel "Das liegt mir auf der Zunge" müssen die Paare blind Gegenstände mit der Zunge erkennen. Wer behält auf engstem Raum die Nerven? Wer meistert die Spiele? Welches Paar fliegt in der fünften Folge? Wer wird "DAS Promipaar 2018"?

20:15 Uhr, SWR/SR, Liebe im Halteverbot, Komödie

Es beginnt mit einem romantischen Wochenende in Italien: Bauamtsleiter Otto Schlegel (Christoph M. Ohrt) ist mit seiner heimlichen Geliebten Renate (Floriane Daniel) für ein paar Tage in den Süden gefahren - wo er prompt einen Strafzettel wegen Falschparkens bekommt. Eigentlich kein großes Problem, aber dummerweise hat Schlegel seinen Dienstwagen für die private Liebesreise genutzt. Und so landet bald ein Strafbescheid aus Italien auf seinem Schreibtisch. Da gerade Wahlkampf in der Stadt herrscht, muss Schlegel versuchen, die Sache so dezent wie möglich aus der Welt zu schaffen.