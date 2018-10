20:15 Uhr, ZDF, Die Toten vom Bodensee: Die vierte Frau, Krimi

In einem für den Bodensee typischen Hopfenfeld wird die Leiche einer Frau gefunden - wie in einem Spinnennetz wurde Jutta Reike vom Täter in den sieben Meter hohen Gerüsten drapiert. Und es ist nicht der erste Fall dieser Art: Jutta Reike ist offenbar das vierte Opfer eines Serienkillers. Die Kommissare Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) aus Lindau und Hannah Zeiler (Nora Waldstätten) aus Bregenz stellen jedoch fest, dass die Tat nicht dem sonstigen Muster des Täters entspricht.

20:15 Uhr, Das Erste, Der beste Deal, Verbrauchermagazin

Annabell Neuhoff und Yared Dibaba stellen Handynetze auf den Prüfstand. Jeder kennt das Phänomen, wenn der Empfang so schlecht ist, dass einz...lne W..rt..r kaum z.. verst..hen si..d. Annabell und Yared checken, mit welchem Anbieter man am besten fährt. Dafür werden die beiden auch in einem Funkloch ausgesetzt. Dort erleben sie ihr blaues Wunder...

20:15 Uhr, kabel eins, Judge Dredd, Sci-Fi-Actionthriller

Irgendwann in einer fernen Zukunft, die Menschheit hat die Erde verwüstet. Leben ist nur noch in Mega Cities möglich. Diese Moloche sind eine Brutstätte der Gewalt. Einzig die Judges können noch für Recht und Ordnung sorgen. Sie sind Polizist und Richter in einer Person. Ihren Anordnungen muss gefolgt werden, ansonsten folgt die Strafe auf dem Fuß. Der beste unter ihnen ist Judge Dredd (Sylvester Stallone). Einst in einem Genlabor entstanden, kann nur er die Erde vor dem Untergang bewahren.

22:15 Uhr, ZDF, Zulu - Blutiges Erbe, Thriller

Kapstadt 2013: Zwei junge Frauen aus der privilegierten weißen Oberschicht werden kurz nacheinander tot aufgefunden, in ihrem Blut finden sich Spuren einer neuartigen Droge. Die Ermittlungen, die sich durch alle gesellschaftlichen Klassen ziehen, leitet Ali Sokhela (Forest Whitaker), Chef der Mordkommission in Kapstadt. Seine Geschichte reicht weit in die Zeiten der Apartheid zurück: Als Junge musste er mit ansehen, wie ein wütender Mob seinen Vater bei lebendigem Leib verbrannte.

22:15 Uhr, RTL II, Love Island - Das große Finale, Kuppelshow

Gelegenheit macht Liebe! "Love island" entführt die Zuschauer auf eine sonnige Insel. Moderatorin Jana Ina Zarrella begleitet eine Gruppe abenteuerlustiger Singles, die in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller wilder Partys und prickelnder Flirts erleben. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe? Im großen Finale entscheidet sich heute, welches Islander-Paar die Zuschauer am meisten überzeugt hat - und damit die Chance auf den Gewinn von 50.000 Euro erhält.