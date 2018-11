20:15 Uhr, ZDF, Der Mordanschlag (1), Politthriller

Berlin Anfang der 90er Jahre: Hans-Georg Dahlmann (Ulrich Tukur) ist als Chef der Treuhandanstalt einer der meistgefährdeten Männer des wiedervereinigten Deutschlands und Zielscheibe der RAF. Im Konflikt mit westdeutschen Unternehmen, die keine Konkurrenz aus dem Osten Deutschlands wollen, hat Dahlmann seine Assistentin Sandra Wellmann (Petra Schmidt-Schaller) an der Seite. Was er nicht weiß: Als Mitglied der RAF wurde Sandra bei Dahlmann als Informantin eingeschleust, um den Terroristen Bettina Polheim (Jenny Schily) und Klaus Gelfert (Christoph Bach) Informationen zu Dahlmann zu liefern.

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau, Kuppelsoap

Während Farmer Andreas die zweite Besucherin auf seinem Hof in Kanada begrüßt, trifft Jörn in Namibia eine schwere Entscheidung: Welche seiner beiden Frauen möchte er weiter kennenlernen? Auch für Jungbauer Matthias, seinen Onkel Bernhard und Schäfer Dirk wird es hart: Für die Liebe müssen sie alle gewaltig über ihren Schatten springen. Und während Christian voller Vorfreude in seine Hofwoche startet, plant Rinderhalter Stephan schon Nachwuchs.

20:15 Uhr, kabel eins, The Day After Tomorrow, Katastrophenaction

Klimawandel extrem: Professor Jack Hall (Dennis Quaid) und sein Sohn Sam (Jake Gyllenhaal) sehen sich schlagartig mit der nächsten Eiszeit konfrontiert. Die bricht herein, da die Polkappen rasant schmelzen und den Golfstrom abkühlen, wodurch die Temperaturen rapide sinken. Paläoklimatologe Hall warnte genau vor diesem Szenario, erntete aber nur Unverständnis. Als es zur Katastrophe kommt, kämpft nicht nur er um sein Leben - Sam sitzt in New York fest und wird vom Wetterumschwung überrascht.

20:15 Uhr, RTL II, Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie!, Protzsoap

Unweit von Fethiye an der türkischen Südwestküste wollen Carmen, Davina, Shania und Dani die spektakuläre Aussicht genießen. Robert verbringt seine Zeit lieber entspannt mit Gregor im Beachclub. Am nächsten Tag geht es mit der Indigo Star weiter nach Göcekada. Dort verbreitet ein Oktopus bei den Mädels Angst und Schrecken. Zurück in Saint-Tropez, bahnt sich in der Villa Geissini Großes an: Davina wird 14. Carmen und Robert wollen ihrer Tochter den spektakulärsten Teenie-Geburtstag aller Zeiten bescheren. Unter dem Motto "Davi Galli" entsteht im Garten eine atemberaubende Zirkuslandschaft. Doch dann gibt es eine böse Überraschung...

22:15 Uhr, ZDF, Die purpurnen Flüsse: Melodie des Todes, Thrillerserie

Kommissar Niémans (Olivier Marchal) und seine Kollegin Camille (Erika Sainte) ermitteln in einem abgelegenen Kloster. Ein Mönch starb unter mysteriösen Umständen. Und der Schlüssel zur Aufklärung liegt in seiner Handfläche. Ein Tattoo verweist auf die musikalischen Studien der Mönche. Doch warum versuchte der Tote, diese Tätowierung kurz vor seinem Tod zu verbrennen? Dann passiert ein zweiter Mord in der Sakristei, und das Kloster ist in heller Aufregung.