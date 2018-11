20:15 Uhr, ZDF, Nachtschicht: Es lebe der Tod, Krimi

Möbelmarktbetreiber Johnny de Groot ist auf dem Höhepunkt - beruflich wie sexuell. Doch da spürt er ein Stechen in der Brust und sackt leblos unter der Prostituierten Zora (Almila Bagriacik) zusammen. Die gerät in Panik und tätigt den Alarmknopf, der sich neben ihrem Bett befindet. Die Zuhälter Angelo (Frederick Lau) und Claude (Murathan Muslu) eilen herbei und sind stinksauer. Denn: Der Knopf ist da, weil er gesetzlich vorgeschrieben ist, aber gedrückt wird er nicht - das ruft die Bullen auf den Plan. Die Zuhälter stopfen Johnny in seine Klamotten und bugsieren ihn die Treppe herunter. Doch bevor sie mit der Leiche durch die Tür kommen, betritt der Kriminaldauerdienst das Bordell.

20:15 Uhr, arte, Toni Erdmann, Tragikomödie

Was tun, wenn man als Vater seiner entfremdeten Tochter wieder näherkommen will? Für den alleinlebenden pensionierten Musiklehrer Winfried (Peter Simonischek) scheint die Antwort offensichtlich: Man stattet ihr unangekündigt einen Besuch in ihrer seriösen Unternehmensberatung in Bukarest ab - mit Scherzgebiss und Sonnenbrille verkleidet. Schnell ist klar, bei diesem Vater-Tochter-Gespann prallen nicht nur unterschiedliche Lebenskonzepte, sondern ganze Welten aufeinander.

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau, Kuppelsoap

Matthias bereitet sich auf den Besuch von Tayisiyas Schwester vor. Auch bei Stephan wird es familiär: Steffi lernt seine Eltern kennen. Während Niels in die Hofwoche startet, sollen die Frauen bei Bernhard und Andreas erfahren, woran sie sind. Dirk und Christian hoffen auf die große Liebe, doch die tägliche Hofarbeit scheint ihnen einen Strich durch die Rechnung zu machen. In Namibia zeigt sich, ob Jörn sich für die richtige Frau entschieden hat.

20:15 Uhr, Das Erste, Ausgetrickst bei Miete, Einkommen und Rente, Doku

Kaum etwas weckt so viele Emotionen: Löhne, von denen immer mehr Menschen nicht leben können, drohende Altersarmut, explodierende Mieten und eine große Kluft bei den Bildungschancen. Woran liegt das? Moderator Jo Hiller macht sich auf Spurensuche. Warum bekommt es ein wirtschaftsstarkes, reiches Land wie Deutschland nicht hin, sozial gerechter zu sein? Wo läuft was schief? Der Film deckt die Ungerechtigkeiten auf - zeigt aber auch Lösungen.

20:15 Uhr, kabel eins, Demolition Man, Sci-Fi-Thriller

Simon Phoenix (Wesley Snipes) wird wegen mehrfachen Mordes verurteilt und zur Strafe eingefroren. 36 Jahre später gelingt dem Schurken die Flucht - er findet sich in einer mittlerweile friedvollen Welt ohne Gewalt und Sex wieder. Als die Polizistin Lenina Huxley (Sandra Bullock) von Phoenix erfährt, sieht sie nur eine Möglichkeit, den Mörder zu fassen. Der Cop John Spartan (Sylvester Stallone), der 1996 ebenfalls eingefroren wurde, weil er die Dienstvorschriften nicht so genau nahm, soll erneut die Verbrecherjagd aufnehmen.