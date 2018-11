20:15 Uhr, 3sat, Südstadt, Drama

In einem hübschen Altbau in der Kölner Südstadt sind die Nachbarn Eva (Sawatzki), Thomas (Dominic Raacke), Martin (Matthias Matschke), Anne (Engelke), Kai (Alexander Hörbe) und Saskia (Bettina Lamprecht) gut befreundet. Regelmäßig treffen sie sich auf ein Glas Wein. Doch nach und nach wird es ungemütlich: Anne hat eine Affäre und will sich scheiden lassen. Thomas hat mit Ex und Tochter viel "Gepäck" aus seiner Vergangenheit. Und Saskia hat genug vom Hausfrauendasein. Als Thomas ihr einen guten Job verschafft, fürchtet Kai um die eigene Karriere. Und Martin muss sich nicht nur vor seinem pensionierten Vater rechtfertigen.

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau, Kuppelshow

Für ihre Frauen geben die Bauern noch einmal alles: Niels überwindet für Laura-Martina seine größte Angst und Dirk glaubt, was sich neckt, das liebt sich. Behält er recht? Bei Christian, Matthias und Stephan stehen wichtige Entscheidungen an. Können sich ihre Frauen wirklich ein Leben mit den Landwirten vorstellen? Und während Farmer Andreas hofft, im dritten Anlauf endlich seine große Liebe zu finden, riskiert Jörn seine Zukunft mit Oliwia.

20:15 Uhr, kabel eins, Fantastic Four, Fantasyaction

Reed Richards (Ioan Gruffudd) ist ein begabter Wissenschaftler, der finanzielle Förderung für ein Weltraum-Experiment sucht. Zusammen mit seinem Partner Ben Grimm (Michael Chiklis) sucht er den Geschäftsmann Victor von Doom (Julian McMahon) auf, um ihn um Unterstützung zu bitten. In Dooms privater Raumstation jedoch werden durch einen Unfall kosmische Strahlen freigesetzt, die Reed, Ben sowie Dooms Partnerin Sue Storm (Jessica Alba) und deren Bruder Johnny (Chris Evans) mit Superkräften ausstatten - nun sind sie die "Fantastischen Vier".

20:15 Uhr, RTL II, Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie!, Reality-Soap

Auf der Promi-Insel Mykonos ist Familie Geiss goldrichtig. Den Hafen erkunden Carmen, die Kinder und "DSDS"-Gewinnerin Aneta mit einer Drohne und hoffen, dabei echte Weltstars vor die Linse zu bekommen. Beim anschließenden Mittagessen im Beachclub hat Robert die Nase voll, denn seine pubertierenden Töchter hängen pausenlos am Handy - neue Tischregeln müssen her! Zum Nachtisch testet die Familie an der Hafenpromenade Roberts neue Elektro-Motorräder. Doch zwei griechische Paparazzi haben die Geissens erkannt und bleiben ihnen dicht auf den Fersen.

22:15 Uhr, ZDF, Die purpurnen Flüsse: Kreuzzug der Kinder, Thrillerserie

Diesmal ermitteln Kommissar Niémans (Olivier Marchal) und seine Kollegin Camille Delaunay (Erika Sainte) im Fall einer abgetrennten Kinderhand. Die Spur führt in ein altes Waisenhaus, in dem sich einst Schreckliches ereignete. Während ihrer Ermittlungen wird klar, dass es um mehr geht als einen einzigen Mordfall. Eine Serie von mysteriösen Frauenmorden scheint in einem direkten Zusammenhang mit der abgetrennten Kinderhand zu stehen. Doch die örtliche Polizei leugnet diese Verbindung.