20:15 Uhr, ZDF, Du bist nicht allein, Psychodrama

Als Eva (Sophie von Kessel) am Tag ihrer Scheidung in ihr Haus zurückkehrt, findet sie einen Strauß roter Rosen vor der Tür. Beigefügt ist die Notiz: "Du bist nicht allein." Der Absender ist anonym. Dann begegnet sie zufällig ihrer ersten großen Liebe Tom (Marcus Mittermeier). Nach kurzer Unterhaltung bittet dieser sie um ein Abendessen. Am nächsten Tag entdeckt sie ein Kuvert mit anzüglichen Fotos auf ihrer Terrasse. Eva ist sich sicher: Sie wird gestalkt. Aber von wem?

20:15 Uhr, Das Erste, Der Machtkampf - wer folgt auf Merkel?, Doku

So etwas hat es in der CDU seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben: Gleich mehrere Kandidaten bewerben sich für den Parteivorsitz. Nachdem Angela Merkel angekündigt hat, für den Chefposten auf dem bevorstehenden Parteitag nicht mehr zu kandidieren, herrscht weit über die Partei hinaus große Aufregung. Wer immer Merkel an der CDU-Spitze nachfolgt, hat große Chancen, der nächste Bundeskanzler bzw. die nächste Bundeskanzlerin zu werden. Entsprechend ehrgeizig präsentieren sich vor allem die drei aussichtsreichsten Kandidaten Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz und Jens Spahn.

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau - Das Finale, Datingshow

Zum Abschluss der diesjährigen "Bauer sucht Frau"-Staffel hat Inka Bause noch einmal alle 12 Landwirte und die Frauen vom Scheunenfest zum gemeinsamen Feiern eingeladen. Was ist in den letzten Monaten nach den Hofwochen bei den Paaren passiert? Wie ging es Guy nach der Blitzabreise von Kathrin? Wird Andreas in Zukunft nicht mehr alleine in Kanada leben? Welche Frau hat die Umzugskartons bereits gepackt? Und wer zeigt stolz seine Verlobungsringe?

20:15 Uhr, ProSieben, Planet der Affen: Prevolution, Sci-Fi-Drama

Wissenschaftler Will Rodman (James Franco) arbeitet fieberhaft an einem Medikament, das Alzheimer besiegen kann. Zu Testzwecken behandelt er Schimpansen mit dem Präparat. Eines der Versuchstiere vererbt die dadurch erzeugten genetischen Veränderungen an sein Junges. Das Schimpansenbaby Caesar (Andy Serkis) wird bald festes Mitglied von Wills Familie. Als der Affe merkt, dass er eher Haustier als Mensch ist, beginnt in ihm eine unaufhaltsame Wandlung.

22:15 Uhr, ZDF, Die purpurnen Flüsse: Die letzte Jagd, Thrillerserie

Während einer Jagd wird auf dem Grundstück einer deutschen Adelsfamilie der enthauptete und ausgeweidete Leichnam eines Mannes gefunden. Es handelt sich um den Familienerben. Wieder einmal wird die Hilfe von Kommissar Niémans (Olivier Marchal) benötigt, der mit seiner Kollegin Camille Delaunay (Erika Sainte) die Ermittlungen aufnimmt. Irgendjemand scheint eine Rechnung mit der Adelsfamilie offen zu haben.