20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär? - Hüttengaudi 2019, Quizshow

Günther Jauch läutet das neue Quiz-Jahr mit dem Special "Hüttengaudi 2019" ein - mit zünftiger Skihütte und im eingeschneiten Studio. Mit dabei ist Stargast DJ Ötzi, der unter anderem musikalisch einheizt und mit Günther Jauch die Auswahlfragen präsentiert. Die Kandidaten des Quiz-Gipfeltreffens sind heute ausschließlich Menschen, die etwas mit Skifahren, der Skiindustrie, der Hüttengaudi oder dem Winter im Allgemeinen zu tun haben.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Affäre Borgward, Dokudrama

Der Name des Automobilherstellers Carl F.W. Borgward ist noch heute ein Synonym für das westdeutsche Wirtschaftswunder. Für Hunderttausende ist die "Isabella" von Borgward das erste eigene Auto nach dem Krieg, Borgward sichert Tausende von Arbeitsplätzen in Bremen. Doch 1961 geht das Unternehmen des leidenschaftlichen Konstrukteurs überraschend pleite, ausgerechnet im damals reichsten Bundesland. Viele Fragen blieben offen - bis heute. Hartnäckig ranken sich Verschwörungstheorien um die erste große Wirtschaftspleite der Nachkriegszeit.

20:15 Uhr, kabel eins, Die Insel, Thriller

In dem Irrglauben, sie seien Überlebende einer tödlichen Seuche, leben Klone in einer hermetisch abgeschlossenen Kolonie. Sie ahnen nicht, dass sie nur als menschliche Organlager herhalten. Dazu wird ihnen vorgegaukelt, sie hätten in der Lotterie gewonnen und dürften auf "die Insel", den einzigen unverseuchten Ort. Der Klon Lincoln Six Echo (Ewan McGregor) findet jedoch heraus, welch krankes Spiel wirklich getrieben wird.

22:40 Uhr, ONE, Heute bin ich blond, Drama

Die 21-jährige Sophie (Lisa Tomaschewsky) lebt mit ihren Eltern in einer gediegenen Hamburger Altbauvilla, kennt keine Sorgen und genießt das Leben nach dem Motto "Was kostet die Welt?". Bald wird ihr Studium beginnen, die schicke Wohnung für eine WG mit ihrer besten Freundin Annabel (Karoline Teska) ist bereits ausgesucht. Doch als Sophie sich wegen anhaltender Schmerzen untersuchen lässt, erhält sie vom Arzt (Alexander Held) eine schockierende Diagnose: Sie hat Brustfellkrebs. Ihre Chancen stehen nicht besonders gut.

23:10 Uhr, HR, A Single Man, Drama

Auf dem Höhepunkt der Kuba-Krise im Jahr 1962 wird die amerikanische Öffentlichkeit von der Angst vor einem Atomkrieg beherrscht. Professor George Falconer (Colin Firth), der an der Universität von Los Angeles Literatur unterrichtet, lässt das alles völlig kalt. Vor acht Monaten starb sein Lebensgefährte Jim (Matthew Goode) bei einem Autounfall, seither hat sich George mit seiner heimlichen Trauer in einen Kokon eingesponnen. Denn in der Ära des Kalten Kriegs sind nicht nur Kommunisten, sondern auch Homosexuelle geächtet.