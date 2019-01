20:15 Uhr, ZDF, Totengebet, Krimi

Rechtsanwalt Joachim Vernau (Jan Josef Liefers) glaubt, nichts könne ihn mehr überraschen. Doch dann steht eine junge Frau vor der Kanzlei, die nach dem Tod ihres Stiefvaters ihren leiblichen Vater sucht. Rachel Cohen (Mercedes Müller) ist aus New York nach Berlin gekommen, um herauszufinden, was im Sommer Anfang der 1990er Jahre passiert ist. In jenem Sommer, in dem Vernau die Uni in Boston besuchte und wie drei andere Kommilitonen auch, in Rachels verstorbene Mutter verliebt war.

20:15 Uhr, VOX, 6 Mütter, Personalitydoku

Die Personality-Doku geht in die dritte Runde: Entertainerin und Vierfach-Mutter Ute Lemper ist auch in diesem Jahr wieder Gastgeberin der neuen Folgen. So empfängt sie die fünf Promi-Mamas Sila Sahin, Sarah Kern, Jessica Stockmann, Anouschka Renzi sowie Elna-Margret Prinzessin zu Bentheim und Steinfurt, die von VOX dabei begleitet werden, wie sie Nachwuchs, Beziehung, Job und ihre eigene Prominenz unter einen Hut bekommen.

20:15 Uhr, Sat.1, Der Bulle und das Biest, Krimiserie

Eine Braut überlebt ihren Junggesellinnenabschied nicht. Sie wird am Morgen der Hochzeit tot aufgefunden - erschlagen von einem Schaufelbagger. Elias (Jens Atzorn), Caro (Franziska Wulf) und der Bullmastiff Rocky ermitteln in einem Luxushotel inmitten der feinen Hochzeitsgesellschaft zwischen Filmriss und Geldgier ...

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär? Das große Zocker-Special, Quizshow

Neue Zocker, neue Fragen und neues Spiel: Beim "Zocker-Special" spielen Kandidaten, die das Risiko lieben! Im Bann der Millionen können dreiste Zocker zwei Millionen Euro gewinnen, wenn sie Nerven aus Stahl haben. Wer tritt bei Günther Jauch eine Heldenreise an? Nur wer mutig genug ist, die ersten neun der 15 Fragen ohne die Verwendung eines Jokers zu beantworten, hat die Chance, als zweifacher Millionär den Ratestuhl verlassen zu können.

20:15 Uhr, arte, To Die for, Mediensatire

Seit sie ein kleines Mädchen ist, hat die hübsche Suzanne (Nicole Kidman) nur ein Ziel: ins Fernsehen zu kommen. Mit eisernem Willen arbeitet sich Suzanne Stone nach dem College von der Redaktionsassistentin zur Wettermoderatorin hoch. Als ihr Ehemann (Matt Dillon) mit der Familienplanung dazwischengrätscht, wird er zur Bedrohung für Suzannes Karriere: Er muss schnellstmöglich aus dem Weg geschafft werden.