20:15 Uhr, ZDF, Die Toten vom Bodensee: Stumpengang, Krimi

Aloys Hartl (Michael A. Grimm) und seine Schulklasse finden bei einer mystischen Nachtwanderung durch die dunklen Bodenseewälder den leblosen und mit Lederkappen über den Händen gefesselten Sebastian Weidinger. Die Utensilien, mit denen der Tote gefesselt war, stammen aus dem nahe gelegenen Heimatkundemuseum und erzählen die Geschichte des mittelalterlichen Stumpengangs, bei dem Straftäter mit "Lederkelchen" über den Händen gefesselt und hilflos gemacht wurden. Die Kommissare Hannah Zeiler (Nora Waldstätten) und Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) kommen einer tragischen Geschichte auf die Spur.

20:15 Uhr, RTL, Undercover Boss, Doku

Nachdem Gründer und Geschäftsführer André Schwämmlein bereits 2016 in seinem Unternehmen "FlixMobility" undercover arbeitete, stellt sich nun Mitgründer Daniel Krauss der Herausforderung, um herauszufinden, wie es in der Sparte "Zug" bestellt ist und was sich seit dem letzten Undercover-Einsatz im Busbereich alles verändert hat...

20:15 Uhr, VOX, Wir werden groß!, Doku

Elf Kinder, ein Kamerateam, neue Herausforderungen: In der Dokumentation "Wir werden groß!" gibt es erneut einmalige Einblicke in die Welt der Kleinsten. Die Mädchen und Jungen sind jetzt in der Schule, müssen stillsitzen, zuhören, Aufgaben lösen. Wie kriegen sie das hin? Und wie gehen sie mit Aggressionen um? Doch nicht nur die Kids, auch die Eltern müssen einige Tests bestehen - und fühlen sich plötzlich an die eigene Kindheit erinnert.

20:15 Uhr, kabel eins, Auf der Flucht, Actionthriller

Als der angesehene Chirurg Dr. Kimble (Harrison Ford) eines Abends nach Hause kommt, wird er Zeuge eines schrecklichen Verbrechens: Ein einarmiger Mann verletzt seine Frau so schwer, dass sie noch in seinen Händen verstirbt. Für die Tat wird Kimble selbst verantwortlich gemacht und zum Tode verurteilt. Auf dem Transport zum Gefängnis gelingt dem Arzt jedoch die Flucht. Er setzt alles daran, den wahren Mörder zu finden. Doch der ehrgeizige Marshall Samuel Gerard (Tommy Lee Jones) ist ihm dicht auf den Fersen.

22:15 Uhr, ZDF, Die glorreichen Sieben, Western

Ein kleiner Ort in den USA im 19. Jahrhundert. Der Schurke Mr. Bogue (Peter Sarsgaard) will die Bewohner enteignen, um auf ihrem Land nach Gold zu suchen. Er tötet jeden, der sich ihm in den Weg stellt. Auch den Ehemann von Emma Cullen (Haley Bennett). Die will nicht kampflos aufgeben. Sie holt sieben Männer unter deren Anführer Chisolm (Denzel Washington) zu Hilfe. Die "glorreichen Sieben" stellen sich Bogue und seinen Mördern in den Weg.