20:15 Uhr, ZDF, Walpurgisnacht - Die Mädchen und der Tod (1), Krimi

DDR 1988: Der Tod einer West-Touristin im Harz ermöglicht nie Dagewesenes - in Zeiten neuer politischer Offenheit zwischen DDR und BRD ermitteln Ost und West erstmals gemeinsam. Juliane stürzt von einer Klippe und stirbt. Polizist Karl Albers (Ronald Zehrfeld) zweifelt an einem Unfall, kreuzt im Protokoll "ungeklärte Todesursache" an und sendet es in den Westen. So wird LKA-Ermittlerin Nadja Paulitz (Silke Bodenbender) in den Osten geschickt, um mit ihm zu ermitteln. Karl begegnet Nadja zunächst sachlich, während Kreisleiter Egon Pölz (Godehard Giese) alles daransetzt, den Fall rasch abzuschließen und den ungeliebten Besuch aus dem Westen möglichst schnell wieder loszuwerden.

20:15 Uhr, Das Erste, Wider den tierischen Ernst 2019, Karnevalsshow

Auch 2019 verbindet die karnevalistische Traditionsveranstaltung politische Redner in der Bütt mit Aachener Heimatgefühl, Comedy und Karneval. Und es geht wie immer närrisch zu auf der neuen Bühne der Festsitzung des Aachener Karnevalsvereins (AKV) bei der Verleihung des 70. Ordens "Wider den tierischen Ernst". Julia Klöckner wird als Ritterin ausgezeichnet. Außerdem begrüßen die Moderatoren auf der Bühne prominente Redner und Gäste wie Fürstin Gloria von Thurn und Taxis, den Starkarnevalisten und Sänger Bernd Stelter und Comedian Ingo Appelt.

20:15 Uhr, Tele 5, El Dorado (1) - Der Sonnentempel, Abenteuer

Jack Wilders Freund kommt bei einer Explosion ums Leben. Immer noch in Trauer erhält er von dessen Mutter ein mysteriöses Buch über die Inkas. Jack (Shane West) kann es nicht glauben: Ist darin wirklich der Weg ins legendäre El Dorado verzeichnet? Eine abenteuerliche Reise nach Peru und zur Goldenen Stadt wartet auf ihn.

20:15 Uhr, kabel eins, Passwort: Swordfish

Kaum aus dem Gefängnis entlassen, bekommt der weltbeste Computerhacker Stanley Jobson (Hugh Jackman) ein Angebot: Der charmante, aber undurchschaubare Gabriel Shear (John Travolta) will ihn rekrutieren, um einen Super-Computer zu knacken, hinter dessen Sicherheitsbarrieren die unglaubliche Summe von neun Milliarden Dollar wartet. Im Gegenzug stellt er Stanley in Aussicht, das Sorgerecht für seine Tochter wiederzubekommen. Aber der Plan geht nicht auf - und artet in eine Geiselnahme aus.

22:15 Uhr, ZDF, The Huntsman & The Ice Queen, Fantasyaction

Durch eine Intrige verliert Freya (Emily Blunt) ihren Geliebten und ihr Kind. Sie schwört der Liebe ab, trennt sich von Schwester Ravenna (Charlize Theron) und errichtet im Norden ihr eigenes, eisiges Königreich. Aus den umliegenden Dörfern lässt Freya die Kinder entführen, um sie zu ihrer Armee zu formen. Als sich Eric (Chris Hemsworth) und Sara (Jessica Chastain) ineinander verlieben, trennt Freya die beiden mit Gewalt. Doch kein Winter währt ewig.