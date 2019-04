20:15 Uhr, Sat.1, Ein ganz normaler Tag, Drama

Eine Provokation in der Tram eskaliert und endet in einer Schlägerei. Vor den Augen zahlreicher Passagiere wird ein Mitfahrer von zwei Jugendlichen verprügelt. Am Ende liegt ein männliches Opfer im Koma, während seine Freundin unverletzt ist. Als vier Zeugen zum Vorfall befragt werden, will sich keiner mehr an etwas erinnern. Kann die junge Staatsanwältin Jessica Maurer (Sonja Gerhardt) die Verantwortlichen dennoch zur Rechenschaft ziehen?

20:15 Uhr, Das Erste, Wilde Dynastien, Naturdoku

Tait ist eine afrikanische Wildhündin und Anführerin einer der letzten großen Familien dieser gefährdeten Art. Sie regiert ihre Dynastie seit vielen Jahren am Ufer des Sambesi-Flusses in Zimbabwe und bewahrt den Frieden in ihrer weit verzweigten Familie. Aber die Spannungen nehmen zu. Tait wird älter und ihre Macht schwindet. Eine ihrer Töchter, Blacktip, lebt ganz in der Nähe. Ihr eigenes Rudel wächst schnell und es fehlt ihnen an Lebensraum. Sie braucht dringend mehr Territorium, damit ihr Rudel genug Nahrung finden kann.

20:15 Uhr, kabel eins, Shang-High Noon, Abenteuerkomödie

Als Pei Pei (Lucy Liu), die Tochter des Kaisers von China, vom Verräter Lu Fong (Roger Yuan) entführt wird, macht sich Chon Wang (Jackie Chan) auf den Weg in den Wilden Westen - fest entschlossen, sie zu befreien. Dort angekommen, reitet er von einem Unglück ins nächste - auf einem völlig durchgeknallten Pferd, das nur tut, wozu es gerade Lust hat. Zusammen mit dem Ganoven O'Bannon (Owen Wilson) und seiner Indianerbraut Falling Leaves (Brandon Merrill) macht sich Chon auf den staubigen Weg nach Carson City, dem Hauptquartier von Lu Fong.

20:15 Uhr, VOX, Goodbye Deutschland! Viva Mallorca!, Dokusoap

Die Vergangenheit hinter sich und die alten Probleme in Deutschland lassen. Das ist der Traum eines Paradiesvogels aus Hamburg. Sven Florijan, Reeperbahn-Entertainer und langjähriger Mitarbeiter von Kult-Transe Olivia Jones, verlässt den Kiez und will mit Ehemann Sebi ein neues Leben auf Mallorca beginnen. Sven will endlich seriös werden und als Weddingplaner durchstarten. Doch ist er mit seiner lockeren Art wirklich richtig im Hochzeitsbusiness? Chefin Gabi hat Zweifel.

22:15 Uhr, ZDF, Ruhet in Frieden, Thriller

Nachdem acht Jahre zuvor einer seiner Einsätze mehrere Todesopfer forderte, hat der New Yorker Cop Matt Scudder (Liam Neeson) den Polizeidienst verlassen. Eines Tages bittet ihn der drogenabhängige Künstler Peter Kristo (Boyd Holbrook) um Hilfe für seinen Bruder Kenny (Dan Stevens). Als Scudder Kenny in dessen Haus aufsucht, erfährt er, dass Kennys Frau Carrie (Razane Jammal) entführt und getötet wurde. Getötet, obwohl ihr Mann das geforderte Lösegeld zahlte. Kenny ist verzweifelt, sinnt aber auch auf Rache.