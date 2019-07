20:15 Uhr, ZDF, Der 7. Tag, Thriller

Sybille Thalheim (Stefanie Stappenbeck) wacht in einem fremden Hotelzimmer auf, in ihrer Hand ein blutverschmiertes Messer. Alles sieht danach aus, als habe Sybille einen Mord begangen. Panisch flieht Sybille. Was tun? Was ist passiert? Der Tote ist ihr verschollener Mann, der Notar Michael Thalheim. Vor anderthalb Jahren hat Michael sich mit 20 Millionen Euro an veruntreuten Mandantengeldern nach Südamerika abgesetzt. Obwohl ihre Trauer und Wut auf Michael grenzenlos sind, ist Sybille sicher, nicht die Mörderin ihres Mannes zu sein.

20:15 Uhr, Das Erste, Plötzlich Papa, Tragikomödie

Der charmante Samuel (Omar Sy) genießt an der Côte d'Azur ein sorgenfreies Single-Leben. Als eines Tages ein längst vergessener One-Night-Stand bei ihm auftaucht, droht seinem unbeschwerten Dasein ein jähes Ende: Kristin (Clémence Poésy) drückt ihm ein drei Monate altes Baby in die Hand, das sie ihm als seine Tochter Gloria vorstellt, und steigt auf Nimmerwiedersehen in ein Taxi. Plötzlich ist Samuel nicht nur ein junger Papa, sondern zugleich ein alleinerziehender Vater. Natürlich versucht er, Kristin in London ausfindig zu machen, um ihr das Baby zurückzugeben.

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau International, Kuppelshow

In der fünften und vorerst letzten Folge neigen sich die Hofwochen rund um die Welt langsam dem Ende zu. Gleich bei vier Bauern stehen alle Anzeichen auf Liebe. In Chile knistert es zwischen Marco und Vanessa nicht nur am Lagerfeuer gewaltig. In Kanada entführt Freddy seine Francis zu einem atemberaubenden Ausflug hoch über den Niagarafällen. Hat der schüchterne Bio-Bauer tatsächlich seine große Liebe gefunden?

20:15 Uhr, Sat.1, Buddy, Komödie

Nach dem Tod seines Vaters ist Eddie (Alexander Fehling) nicht nur Herr über dessen Energy Drink-Imperium, sondern auch steinreich. Statt zu arbeiten feiert er lieber wilde Partys und ruiniert damit langsam aber sicher die Firma. Das ruft den chaotischen Schutzengel Buddy (Michael "Bully" Herbig) auf den Plan, der Eddie nicht nur auf den rechten Weg zurückbringen, sondern auch mit der alleinerziehenden Lisa verkuppeln will.

22:15 Uhr, ZDF, Spooks - Verräter in den eigenen Reihen, Agententhriller

Der ehemalige britische Geheimagent Will Holloway (Kit Harington) geht auf Terroristenjagd, um den guten Namen seines Mentors Harry Pearce (Peter Firth) reinzuwaschen und einen Anschlag auf London zu verhindern. Bei einem Gefangenentransport kommt der Top-Terrorist Adem Qasim (Elyes Gabel) aufgrund einer Erpressung frei, obwohl eigentlich keine Informationen über den Transport bekannt waren. Wer will dem MI5 schaden und hat die geheimen Pläne verraten?