20:15 Uhr, Das Erste, Lion - Der lange Weg nach Hause, Lion, Drama

Indien, 1986: Der kleine Saroo (Sunny Pawar) ist 1986 fünf Jahre alt und lebt mit seiner Familie in dem Dorf Khandwa am Rande einer Eisenbahnlinie. Gemeinsam mit seinem großen Bruder Guddu (Abhishek Bharate) stiehlt er Kohle von den Güterzügen. Eines Abends sind die beiden Brüder auf dem Bahnhof unterwegs. Guddu versteckt Saroo vorübergehend in einem Zugabteil. Als er nicht rechtzeitig zurückkehrt, ist der kleine Junge eingeschlafen, und der Zug hat sich in Bewegung gesetzt. Mehrere Tage fährt er quer durch Indien, Endstation: Kalkutta, 1600 Kilometer von seinem Heimatdorf entfernt.

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau - Endlich Urlaub, Kuppelshow

Urlaubszeit - die schönste Zeit des Jahres! Für Heinrich und Rainer (2008 & 2014), Josef und Narumol (2009), Gerald und Anna (2017), Steffen und Nicole (2013), Jörg und Vanessa (2016), Willi und Karola (2009) sowie Gottfried und Martina (2014), den beliebten Landwirten von "Bauer sucht Frau", bedeutet das eine Auszeit vom Hofalltag. Von Florida über Lappland bis nach Mauritius - wir schicken die Bauernpaare in den wohlverdienten Liebesurlaub.

20:15 Uhr, Sat.1, Bodycheck - Mit Herz durch die Wand, Familienkomödie

Seit dem Tod seiner Frau zieht Eishockey-Trainer Karl (Hannes Jaenicke) seine Tochter Nic alleine groß - mit der Folge, dass Nic (Lisa Bahati Wihstutz) recht burschikos geraten ist. Die neue Nachbarin Sonja (Julia-Maria Köhler) bringt das Leben des Vater-Tochter-Gespanns schließlich gehörig durcheinander: Durch ein großes Loch in der Wand, das auf Karls Konto geht, gibt sie dem engagierten Vater wohlmeinende Erziehungstipps und wird allmählich zu Nics Vertrauter.

20:15 Uhr, arte, Fearless, Martial-Arts-Epos

Huo Yuanjia (Jet Li), Sohn eines großen Kung-Fu-Meisters, kommt schon in jungen Jahren mit der Kampfkunst in Berührung. Trotz seines Asthmas beschließt er, sein Leben dem Kämpfen zu widmen und mit seinem kompromisslosen und seelenlosen Kampfstil der beste Kämpfer in Tianjin zu werden. Sein Erfolg beschert ihm allerdings nicht nur Macht, sondern auch Feinde, und so muss Yuanjia fliehen und sich wohl seiner größten Herausforderung - sich selbst - stellen.

22:15 Uhr, Sat.1, What a Man, Komödie

Lehrer Alex (Matthias Schweighöfer) ist kein Draufgänger, kein Macho und kein Held. Hat ihn seine Freundin Carolin (Mavie Horbiger) deshalb für den kernigen Jens (Thomas Kretschmann) verlassen? Alex will nun mit Hilfe seines Kumpels Okke (Elyas M'Barek) herausfinden, was einen Mann eigentlich zum Mann macht: Er versucht sich als Aufreißer, Verführer und Chauvi. Rückendeckung bekommt er dabei auch von seiner guten Freundin Nele (Sibel Kekilli), die ihm Unterschlupf gewährt. Allerdings könnte es sein, dass Alex in seinem Mannwerdungs-Wahn ein wichtiges Detail übersieht.