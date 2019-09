20:15 Uhr, kabel eins, 7 Zwerge - Der Wald ist nicht genug, Märchenkomödie

Die eitle Königin wurde gestürzt und sinnt auf Rache. Während Schneewittchen (Cosma Shiva Hagen) mit ihrem Sohn im Schloss lebt, den ihr der untreue Hofnarr hinterlassen hat. Allerdings ist der kleine Prinz in höchster Gefahr: An seinem ersten Geburtstag wird ihn sich das Rumpelstilzchen holen, sollte Schneewittchen nicht seinen Namen erraten. In ihrer Not wendet sich Schneewittchen an ihre alten Freunde - die 7 Zwerge. Aber auch die haben sich in der Zwischenzeit getrennt. Nur Bubi (Otto Waalkes) ist zurückgeblieben. Und so muss ausgerechnet er die schwierige Aufgabe übernehmen, die 7 Zwerge wieder zu vereinen und den Namen des bösen Männchens herauszufinden.

20:15 Uhr, Das Erste, Wer beherrscht Deutschland?, Doku

Wer beherrscht Deutschland? Schon die Frage provoziert, und sie soll provozieren. Wie ist es bestellt um die Machtverhältnisse in Deutschland? Ist Angela Merkel mächtiger als der Chef eines Dax-Unternehmens? Nicken die gewählten Volksvertreter nur noch ab, was ihnen einflussreiche Lobbyisten einflüstern? "Wer beherrscht Deutschland?" zeigt ein in seinem politischen Selbstverständnis verunsichertes Land.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär?, Quizshow

Schon in unzähligen Shows überzeugte Deutschlands Lieblingsmoderator Günther Jauch mit seiner gewitzten Art, die noch so manchen Kandidaten völlig aus der Fassung gebracht hat. Fiebern Sie mit den Kandidaten und raten Sie fleißig mit, wenn es heute wieder heißt: "Wer wird Millionär?".

20:15 Uhr, Tele 5, Robinson Crusoe, Abenteuer

Robinson (Pierce Brosnan) tötet einen ehemaligen Freund im Duell. Danach heuert er als Seemann an, gerät in einen Sturm und strandet als einziger Überlebender auf einer einsamen Insel. Er trifft einen Eingeborenen (William Takaku), mit dem er gegen Kannibalen kämpft. Doch können Robinson und Freitag echte Freunde werden oder ist die Arroganz des Briten zu groß?

22:30 Uhr, ZDF, Das Jerico Projekt, Thriller

Als der CIA-Agent Pope ums Leben kommt, muss sein Vorgesetzter Wells zu drastischen Mitteln greifen. Die Erinnerungen des Agenten sollen in das Gehirn des Verbrechers Jerico (Kevin Costner) übertragen werden. Denn mit Pope verliert Wells den Kontakt zum wichtigsten Informanten, um einen großen Terroranschlag zu verhindern. Nur wenn Jerico die Mission des CIA-Agenten fortsetzt, kann die Katastrophe noch abgewendet werden. Doch der Häftling ist unberechenbar.