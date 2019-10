20:15 Uhr, ZDF, Ein verhängnisvoller Plan, Thriller

Als Kriminalhauptkommissar Jan Brenner (Benjamin Sadler) am Morgen erwacht, findet er seine Geliebte tot im Wohnzimmer, erdrosselt mit seiner Krawatte. Sie hatten Streit, an mehr kann er sich nicht erinnern. Seine Frau Kathrin (Jördis Triebel), eine ehrgeizige Politikerin, ist mit den beiden Kindern über das Wochenende verreist. Brenner weiß, was er zu tun hat, um sich, seine Familie und seine Karriere bei der Berliner Kripo zu retten. Er entsorgt die Leiche und verwischt die Spuren. Brenner glaubt, alles unter Kontrolle zu haben - bis zum Anruf seiner Kollegin Pia (Friederike Becht).

20:15 Uhr, Sat.1, Kaltes Blut - Julia Durant ermittelt, Thriller

In einem sonst eher beschaulichen Dorf verschwinden plötzlich die zwei 16-jährigen Schülerinnen Kerstin und Selina. Da es sich um zwei Teenager handelt, die aus Problemfamilien kommen und in Therapie waren, gehen die Einwohner von keinem Verbrechen aus. Doch Julia Durants (Sandra Borgmann) Spürsinn sagt etwas andere

20:15 Uhr, kabel eins, X-Men, Actionfilm

Im Jahr 2023 kämpfen die letzten Mutanten gegen übermächtige Killermaschinen: die Sentinels. Die greisen Anführer Charles Xavier (Patrick Stewart) und Magneto (Ian McKellen) schicken Krallenmann Wolverine (Hugh Jackman) zurück in das Jahr 1973, wo er gemeinsam mit ihren jüngeren Ausgaben (James McAvoy, Michael Fassbender) die Entstehung der Kampfroboter verhindern soll...

20:15 Uhr, Tele 5, Event Horizon - Am Rande des Universums, Sci-Fi-Horror

Vor sieben Jahren ist die Event Horizon in der Nähe des Neptun verschwunden. Sie sollte ein neues Antriebssystem testen. Jetzt wurde ein schwaches Signal des Raumschiffs empfangen. In geheimer Bergungsmission sucht die Lewis & Clark mit Captain Miller (Laurence Fishburne) und dem Forscher Dr. Weir (Sam Neill) an Bord nach Überlebenden. Doch da ist nur Blut ...

22:15 Uhr, ZDF, Code 999, Thriller

Um einen Code 999 auszulösen, plant eine Verbrecherbande in Atlanta die Ermordung des Polizisten Chris Allen (Casey Affleck). Sein Tod soll als Ablenkungsmanöver für einen riskanten Raubzug dienen. Angeführt wird die Diebesbande von Michael Atwood (Chiwetel Ejiofor), der wiederum im Dienste der kaltherzigen Irina Vlaslov (Kate Winslet) steht. Sie hat seinen Sohn in ihrem Gewahrsam und zwingt Michael dazu, weitere riskante Überfälle zu begehen. Doch die Polizei ermittelt bereits.